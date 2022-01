Cinquante-neuf foyers de clavelée du cheptel (variole ovine) ont été détectés dans la wilaya de Relizane, a appris l’APS, lundi 3 janvier, du directeur des Services agricoles (DSA), Boualem Tridi. Ces foyers ont été signalés de mi-septembre à fin décembre dernier dans des exploitations agricoles et des lieux d’élevage du bétail, notamment dans les régions de Mendès et Zemmoura, a indiqué M. Tridi. Des vétérinaires affiliés à l’Inspection vétérinaire ont confirmé les cas d’infection par la clavelée, a-t-il ajouté, poursuivant que l’inspection vétérinaire a pris plusieurs mesures préventives, dont l’isolement sanitaire des animaux infectés, leur traitement et la vaccination au niveau des exploitations. L’inspection vétérinaire de la wilaya a lancé, suite à la déclaration de foyers de clavelée, une campagne de vaccination du bétail contre cette maladie, pour laquelle ont été consacrées plus de 260 000 doses de vaccin, en plus de la mobilisation de 40 vétérinaires du secteur privé pour prendre en charge l’opération. Elle poursuit les sorties de sensibilisation des éleveurs de la wilaya à la nécessité de vacciner leur cheptel et de contacter les services vétérinaires les plus proches en cas de suspicion de clavelée.

Pour rappel, la wilaya de Relizane dispose d’un important patrimoine animalier, notamment ovin, de plus de 300 000 têtes. Des foyers de variole ovine ont été découverts également dans les régions de Ghardaïa et d’El Ménéa dans le sud algérien.

