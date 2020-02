Les éléments de la gendarmerie nationale dans la commune de Yellel (Relizane) ont durant la semaine en cours saisi 20 tonnes de ciment et 261 quintaux de fer pour défaut de facturation, a-t-on appris jeudi de ce corps de sécurité. La même source a indiqué que ces quantités de ciment et de fer ont été saisie, dans deux opérations distinctes dans le cadre de la lutte contre le crime économique à travers la wilaya. La première opération a eu lieu au niveau de la route nationale (RN 4) dans la commune de Yellel, lorsque la police routière a intercepté un semi-remorque, avec à son bord 261 quintaux de fer. La deuxième a été réalisée lors d’un barrage de contrôle dressé au niveau de l’échangeur de l’autoroute est-ouest à Yellel. La fouille d’un tracteur à remorque a permis la découverte de 20 tonnes de ciment, a-t-on fait savoir. Les produits ont été saisis et un procédure judiciaire a été engagée contre les propriétaires des marchandises saisies pour infraction de défaut de facturation.

