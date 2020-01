Les 10 jeunes vendeurs de pins ont été relaxés ce mercredi par la Cour d’Alger. C’est ce que annonce le CNLD (Comité national pour la Libération des détenus) sur sa page facebook. Quatre parmi eux (Akram Ghimouz, Abdelkader Bacha, Kheiredine Benzine et Fazil Dechicha) avaient été relâchés le 2 janvier dernier après avoir purgé six mois en prison. Les six autres (Ghimouz Alaa, ihaddadene islam, Bouanani Razane , Gasmi Zineddine, Nefti Belkacem Karim et Ayadi Yakoub) étaient sous contrôle judiciaire.

Comme le rappelle le CNLD, les 10 jeunes avaient été condamnés à 6 mois de prison ferme lors du procès du 18 novembre dernier par le tribunal de Sidi M’hamed dont le verdict a été prononcé le 25 novembre, et confirmé par le procureur de la cour d’Alger (Ruisseau) mercredi 15 janvier.