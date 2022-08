Par Feriel Nourine

La visite d’Emmanuel Macron en Algérie aura été une occasion de revenir sur, entre autres, les relations économiques entre l’Algérie et la France. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune et son homologue français se sont mis d’accord pour renforcer la coopération bilatérale dans ce secteur en les hissant au niveau du «partenariat d’exception» qui lie les deux pays.

Les deux chefs d’Etat ont, en effet, «évoqué ensemble tous les volets ayant trait à la coopération bilatérale et les moyens de la renforcer», a indiqué M. Tebboune, dans une déclaration à la presse à l’issue de son entretien avec M. Macron.

Ce renforcement vise à «servir les intérêts communs de nos deux pays» et à «garantir à nos relations, tous domaines confondus, un élan qualitatif à même d’assurer une consécration de la nouvelle orientation que nous avons convenus d’ancrer», a-t-il souligné, non sans affirmer que cette orientation est fondée sur «l’établissement d’un partenariat global d’exception conformément aux principes du respect et de la confiance mutuels et l’équilibre des intérêts entre les deux Etats»

Dans cette perspective, les deux parties ont renouvelé «leur détermination à aller de l’avant pour l’intensification des efforts en vue de rehausser les relations bilatérales suivant des étapes pratiques étudiées et un calendrier précis pour l’activation des mécanismes de coopération et la consolidation de la dynamique positive à l’horizon des prochaines échéances bilatérales», a ajouté le président de la République, citant le Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN), le Comité mixte économique franco-algérien (Comefa) et le Dialogue stratégique algéro-français, qui se tiendront sur fond d’échange de visites intensifiés, à tous les niveaux, entre les responsables des deux pays, a-t-il expliqué.

Dans le même ordre d’idées, M. Macron a mis en avant la nécessité pour les deux pays de renforcer leur coopération économique. En ce sens, «nous voulons avancer sur notre industrie, notre recherche, nos hydrocarbures et nos métaux rares et sur des sujets d’innovation, sur lesquels nous souhaitons aller plus vite et plus fort», a détaillé le locataire de l’Elysée face à la presse. M. Macron a fait part, également, de la volonté de son pays de développer avec l’Algérie un projet de création d’un incubateur de startups, en impliquant «des soutiens du secteur privé connectés avec d’autres incubateurs». Les entretiens entre les deux Présidents se sont élargis aux délégations des deux pays. Sur le registre économique, le ministre des Finances, Ibrahim Djamel Kessali, le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et le ministre de l’Industrie, Ahmed Zerghdar, se sont entretenus avec le ministre français des Finances et de l’Economie, Bruno le Maire, en présence du Président-directeur général de Sonatrach, Tewfik Hakkar, rapporte l’APS.

Dans le volet énergétique, M. Arkab a reçu la directrice générale du groupe français Engie, Catherine MacGregor, a fait savoir un communiqué du ministère, précisant que «les parties ont passé en revue l’état des relations de coopération et de partenariat entre les deux Groupes Sonatrach et Engie et les perspectives futures d’investissement dans des projets structurants en Algérie dans le domaine énergétique notamment les hydrocarbures, l’électricité et les énergies renouvelables», a fait savoir la même source. Des perspectives qui s’inscrivent, bien-sûr, en droite ligne avec la situation actuelle du marché énergétique mondial, notamment celui du gaz, qui impose aux pays européens de chercher des opportunités au gaz russe.

Ce qui place l’Algérie parmi les fournisseurs capables de pallier partiellement au gaz russe qui se fait de plus en plus désirer à travers les restrictions en matière de livraisons imposées par Medgaz via le gazoduc Nord Stream.

C’est dans cette optique qu’il y a quelques semaines, un contrat a été signé entre les compagnies algérienne et française portant sur l’achat et la vente par Engie de gaz naturel à travers le gazoduc Medgaz.

A travers cet accord, les deux parties ont convenu également de «définir le prix de vente contractuel applicable sur une période de trois (03) ans, allant jusqu’à 2024, pour prendre en compte les conditions de marché», a fait savoir la compagnie nationale.

Lors de la signature de cet accord, les parties ont confirmé, en outre, leur «intention d’étendre leur partenariat sur le gaz naturel liquéfié (GNL) et le gaz naturel». De la sorte, Sonatrach renforcera sa part dans le portefeuille d’approvisionnement d’Engie, permettant aux deux groupes de poursuivre leur diversification et de contribuer à la sécurité énergétique des clients européens.

Une démarche qui passe aussi par des investissements dont Sonatrach pourrait bénéficier des groupes spécialisés dans le domaine. A l’exemple du leader mondial Ardian dont le directeur général, François Touazi, a été reçu par M. Arkab, en compagnie du président de l’Association France-Algérie, Arnaud Montebourg.

Les entretiens ont porté sur les perspectives de coopération dans le domaine technologique (hydrocarbures et mines) et les possibilités du financement des projets industriels, indique un communiqué de la tutelle. <

