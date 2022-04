Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a reçu, samedi, au Palais du Gouvernement, une délégation du Conseil du renouveau économique algérien (CREA) conduite par son Président, M. Kamel Moula, indique un communiqué des services du Premier ministre. Cette rencontre a permis, selon le communiqué, «d’aborder les principaux défis qu’il importe de relever pour propulser la roue du développement économique, notamment pour parvenir à la sécurité alimentaire et sanitaire, ainsi que les moyens de rétablir l’échelle des valeurs et de valoriser la valeur et la place du travail au sein de la société». A cette occasion, ajoute le communiqué, le Premier ministre a affirmé la disponibilité du Gouvernement à oeuvrer avec les opérateurs économiques en vue d’atteindre l’autosuffisance, de diversifier l’économie nationale et de promouvoir les exportations. Dans ce contexte, «le Premier ministre a insisté sur l’impérative conjugaison des efforts pour renforcer la position régionale de l’Algérie en encourageant les partenariats gagnant-gagnant, en localisant la production et en augmentant le taux d’intégration, en plus de bénéficier des avantages compétitifs de l’économie algérienne», selon la même source. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une série de consultations tenues par le Premier ministre avec les partenaires économiques pour examiner les enjeux liés à la relance de l’économie nationale.(APS)

