Par Nadir Kadi

Le président du Conseil national consultatif pour la promotion des PME, Adel Bensaci, a fait savoir, hier, que l’objectif de la structure qu’il dirige était d’accompagner la stratégie de réindustrialisation du pays. Le responsable, lui-même chef d’entreprise, déclare en ce sens sur les ondes de la Radio nationale Chaine III : «Nous avions participé aux assises sur la relance industrielle (…) Les objectifs qu’avait donnés le président de la République sont clairs, faire passer la part de l’industrie de 6% à 15% du PIB.» Une ambition «forte» qui pourrait paradoxalement profiter de la situation mondiale actuelle, marquée par un certain reflux de la mondialisation, estime Adel Bensaci : «La guerre en Ukraine et avant la crise du Covid ont montré les limites de la globalisation. Je pense que les entreprises européennes vont chercher à régionaliser leurs activités, lancer des relocalisations à partir de la Chine et pour le voisinage immédiat de l’UE, à savoir l’Afrique du Nord et le Proche-Orient. L’Algérie a sa carte à jouer.»

En effet, le responsable a formulé hier une série de demandes et de recommandations en vue d’accélérer le mouvement de relance économique. Adel Bensaci, qui souligne que le pays est déjà en bonne voie, «la réindustrialisation est en train de se faire (…) Des actions ont été entérinées dès 2020-2021, alors que nous avions subi la double contrainte de la transition politique et de l’impact de la crise du Covid-19», rappelle toutefois que l’Algérie reste, à l’heure actuelle, un «importateur net». L’une des solutions serait ici de continuer à rationaliser le recours aux importations : «Nous ne sommes pas pour une politique d’autarcie où l’Algérie vivrait seule (…) Une intégration doit se faire (…) mais pas au détriment des intérêts du pays.» Et dans cette logique de «remplacement» des produits importés, il s’agirait, pour Adel Bensaci, de coordonner les atouts existants sur le terrain : «Nous avions tous les éléments indispensables à la réussite, le problème résiderait dans les effets de silos. Les différents éléments ne travaillent pas ensemble, il n’y a pas de projets communs qui permettraient de mutualiser tous les moyens pour la fabrication d’éléments complexes.»

Stratégie de réindustrialisation qui passerait avant tout par un changement de «vision» quant au recours à l’intégration par la sous-traitance privée et publique : «Le recours à la sous-traitance a longtemps été vu comme une sorte de politique sociale de soutien aux entreprises. Or, sans industrie intégrée, il ne peut y avoir de développement et nous resterons rattachés à l’importation.» Adel Bensaci ajoute ici que «l’Italie est un modèle à suivre, elle a de petites et moyennes entreprises hyper spécialisées et installées dans des zones géographiques limitées (…) Chaque entreprise fabrique un élément, des parties qui se complètent pour la réalisation d’équipements». Par ailleurs, il faut également «un donneur d’ordres» pour organiser ce tissu de sous-traitants, (…) autrement cela ne fonctionne pas».

Responsable qui affirme également que la structure qu’il dirige travaille à cet objectif d’intégration. «Au niveau du conseil, nous sommes allés voir les donneurs d’ordres pour leur proposer des approches pragmatiques (…) Nous ne sommes pas là pour dire ce qu’il faut faire, mais pour accompagner la stratégie. Nous pouvons identifier les besoins et, en parallèle, identifier les entreprises capables d’y répondre». Des avancées seraient déjà enregistrées : aujourd’hui «dans le domaine de la sous-traitance mécanique de précision et la sous-traitance industrielle, il y a une vingtaine d’entreprises qui ont été présélectionnées par Sonatrach et Sonelgaz (…) On voudrait que ces entreprises déjà matures soient accompagnées pour en faire des champions nationaux. Si on y arrive d’autres suivront». Quant à l’aspect plus politique, il s’agirait, en priorité, pour Adel Bensaci, d’imposer la stabilité réglementaire et limiter au maximum les interventions de l’Etat : «Le rôle de l’Etat est de réguler, mais il faut libérer les initiatives (…) A titre d’exemple, le code de l’investissement prend énormément de temps. A mon sens, il doit être le plus simple possible». Et dans le contexte actuel, la clarté du cadre réglementaire serait une «urgence» en vue notamment d’accueillir d’éventuels investisseurs européens, désireux de rapprocher leurs activités de l’UE. L’Algérie aurait une certaine attractivité, mais aussi des spécificités, explique M. Bensaci. «En décembre dernier, nous avions déjà participé à une rencontre UE-Afrique du Nord (…) L’Algérie a communiqué ses positions ; nous ne sommes pas un pays low cost pour la délocalisation ou une plateforme de réexportations, au contraire, nous sommes le premier pays africain pour les biens et les services et nous sommes à la recherche de partenaires pour nous accompagner dans notre réindustrialisation (…). Notre objectif est notre marché et le marché africain». <

Articles similaires