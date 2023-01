L’impérative relance du groupe pharmaceutique public Saidal afin qu’il retrouve sa place de leader sur le marché des médicaments en Algérie, a été réaffirmée, lundi dernier, par le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun.

Par Sihem Bounabi

Lors de sa visite d’inspection à l’unité de distribution « Centre » relevant de Saidal, à Blida, le ministre s’est adressé d’un ton ferme aux cadres et à la PDG de Saidal pour l’accélération de l’opération de « réorganisation et restructuration » du groupe Saidal. « Il est grand temps de procéder à la réorganisation et à la restructuration de ce groupe en vue d’en faire une locomotive pour l’industrie pharmaceutique en Algérie afin de couvrir tous les besoins du marché national et mettre, ainsi, un terme à la dépendance aux laboratoires étrangers », a-t-il lancé déplorant la situation dans laquelle se trouve le groupe à cause de « certaines parties qui l’ont détruit ».

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique a rappelé que le président de la République « accorde un intérêt particulier à ce dossier », en soulignant que « les orientations du président de la République sont claires. Ce n’est pas la première fois que le ministre met la pression sur le top management du groupe pharmaceutique. « Lors de sa visite au Palais des expositions à l’occasion l’édition de la Foire de la production nationale, en décembre dernier, le président de la République a déploré le fait que Saidal a été « brisé et détruit », avait indiqué M. Aoun qui se désole que « ce groupe qui, dans un passé récent, couvrait 45 % de la demande du marché national en médicaments ne couvre actuellement à peine 4 % du marché. Et encore, le président de la République a été généreux car ce groupe public ne couvre actuellement que 2 % du marché.»



Accélérer une réorganisation efficace

Fort de l’appui du président de la République pour remettre sur pieds le groupe pharmaceutique public et « couvrir un taux de 40 à 50% des besoins du marché national en médicaments produits localement », Ali Aoun n’a pas manqué de mettre en garde les cadres centraux et la PDG de Saidal : « Je préfère être franc avec vous, on n’a pas de temps à perdre. L’avertissement est clair ». Répétant avec insistance : «Je vous l’ai déjà dit, ce groupe doit être la locomotive de la production de médicaments du pays. On ne doit plus dépendre des laboratoires étrangers. Saidal doit reprendre sa place de leader». Le ministre déplore dans ce sillage la régression effarante de Saidal sur le marché national en rappelant qu’« en 2008, Saidal a réussi à avoir la prestigieuse troisième place dans un classement mondial des producteurs de médicaments génériques. Voyez comment on a détruit un groupe qui a occupé une place prestigieuse mondiale ». Il enfonce le clou en rappelant également que « Saidal est passé de la production d’une gamme de 330 médicaments à un maximum de 70 substances produites ! Si vous ne lancez pas une réforme, vous allez disparaître et vous n’aurez plus que vos yeux pour pleurer. Aujourd’hui, l’échec n’est plus permis ».



L’échec plus permis !

En outre, le ministre de l’Industrie pharmaceutique a également ordonné la « révision des salaires des travailleurs pour appliquer une nouvelle grille plus équitable au plus tard au mois de mars prochain. S’insurgeant contre l’inégalité des salaires au sein de Saidal, le ministre a souligné qu’« il faut qu’il y ait une attribution équitable des salaires dans cette société. Vous savez bien que ceux qui ont mis en place ce système en 2012 voulaient détruire l’entreprise. J’ai visité l’unité de production de Saidal à Gué de Constantine. C’est incroyable ! Des gens qui ont entre 20 à 30 ans de carrière ont entre 35 000 et 40 000 dinars de salaire mensuel. C’est honteux ! »

Le ministre a ainsi donné des instructions fermes au PDG de Saidal : « Nous vous demandons une réorganisation dont notamment une nouvelle grille des salaires. Ce n’est pas de votre faute, vous avez hérité de cette situation. Le responsable qui était là en 2012 payera un jour. Mais maintenant, il faut que cette injustice cesse ». Enchaînant : « Je suis partisan d’une distribution équitable de la masse salariale. Revoyez les salaires des soi-disant top-managers et des cadres et ceux des femmes de ménage et des gardiens. Vous allez voir qu’il y a une injustice criante ».

Finalement, le ministre de l’Industrie pharmaceutique a donné un ultimatum à la PDG de Saidal, jusqu’à la fin mars pour apporter les changements nécessaires selon ces instructions en déclarant publiquement : « Je vous invite à faire passer rapidement devant le conseil d’administration la nouvelle organisation et la nouvelle grille des salaires pour une application fin mars ». Ajoutant fermement : « Faites très attention. Je veux des résultats clairs et précis » et en ajoutant que « Madame l’inspectrice générale qui vous suit actuellement avec une loupe vous suivra désormais avec un microscope ».

Pour rappel, la réhabilitation de Saidal était l’une des priorités d’Ali Aoun dès sa première sortie sur le terrain suite à sa nomination en tant que ministre de l’Industrie pharmaceutique au mois de septembre dernier.

En effet, dès sa première sortie sur le terrain, il s’est rendu au complexe antibiotique du groupe Saidal, à Médéa où il avait ordonné la «mise à niveau» du complexe antibiotique, filiale du groupe Saidal, et «la réactivation des ateliers de fabrication des produits pharmaceutiques de base tels que les gélules, les comprimés, les sirops et gels, les pommades ».

Cette première sortie sur le terrain marque également le début d’une longue série de coups de gueule et de déclarations fortes face à la régression du groupe pharmaceutique public. Ainsi, six mois après sa nomination, Ali Aoun oeuvre à relever le défi de la relance de Saidal.n