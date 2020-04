Face à la virulence d’une pandémie qui laisse le monde comme assommé, le confinement demeure la défense la plus aboutie afin de neutraliser un virus mortel. Trois milliards d’individus dans le monde observent, depuis plusieurs semaines, cette mesure difficile et éreintante mais, ô combien, essentielle dans pareil cas.

Dans les pays musulmans l’avènement du Ramadhan risque bien de favoriser un relâchement qui risque d’être mortel. Le mois béni, connu habituellement pour être d’une grande effervescence dans les lieux commerciaux en journée et dans l’espace public et les mosquées en nocturne, sera différent cette année.

Il faudrait irrémédiablement l’accepter et convenir que Ramadhan 2020 sera inédit dans sa forme. Et qu’il faudrait bien s’adapter à une situation originale avec patience et ordre, pour le bien de tous. L’inconscience de certains ne doit en aucun cas nuire au plus grand nombre.

Certain pays d’Asie sont en train de payer justement un dé-confinement qui s’est fait de façon précipitée. Le risque d’une deuxième vague est aujourd’hui une éventualité de plus en plus évoquée par les spécialistes. Le discours optimiste depuis quelque temps des autorités sanitaires, sur la situation nationale, n’a pas pour objet de pousser les gens à baisser la garde. Bien au contraire, ce ton prometteur vient surtout encourager les citoyens à continuer à respecter le confinement afin de désactiver la propagation et hâter la rémission. Les autorités ont reconduit le confinement jusqu’au 29 avril. Une date qui risque bien d’être prolongée. Hâter un retour à un fonctionnement normal est porteur de risque réel. Le virus est toujours aussi menaçant. Il y a certes une véritable tentation de vouloir alléger un tant soit peu une situation qui a tendance à devenir insupportable. Mais les tenants de la santé en Algérie sont unanimes, plus le confinement est respecté vigoureusement moins la période du confinement sera longue. La clé de la sortie rapide est aujourd’hui entre les mains des citoyens, plus que jamais appelés à faire preuve de discipline. Seule à même d’accélérer le retour à la normale.

