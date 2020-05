Les commerces de pâtisserie, confiserie et gâteaux traditionnels, ainsi que ceux de vêtements et chaussures, les salons de coiffure, les commerces de produits cosmétiques, d’appareils de cuisine et d’électroménager ont été de nouveau fermés à travers plusieurs wilayas du pays suite, semble-t-il, à un relâchement du respect des mesures de prévention contre la propagation de l’épidémie du coronavirus.

A Alger, Oran, Constantine, Béjaïa, Annaba, Médéa, Boumerdès, Tipasa, Blida, Sétif… les commerces bénéficiant d’une autorisation de réouverture suite aux mesures prises le premier jour du mois de Ramadhan ont été refermés, depuis hier, sur instruction des walis, et ce, pour renforcer les mesures de vigilance et de lutte contre la diffusion de l’épidémie liée au Covid-19. Cette décision de refermer les commerces a été prise également suite à la hausse constatée, ces derniers jours, du nombre de contaminations au coronavirus à travers plusieurs wilayas, due, semble-t-il, au non-respect des mesures préventives d’hygiène et de distanciation sociale mises en place par les pouvoirs publics. Il s’agit ainsi d’une annulation de la décision du gouvernement de rouvrir certains commerces et professions libérales afin de réduire l’impact social et économique de la crise sanitaire. Samedi 25 avril, faut-il le rappeler, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a émis une instruction à l’adresse des départements ministériels concernés ainsi que les walis pour l’élargissement des secteurs d’activités et l’ouverture des commerces, «à l’effet de réduire l’impact économique et social de la crise sanitaire», induite par l’épidémie de Covid-19, a indiqué un communiqué des services du Premier ministère. Il s’agissait des activités et des commerces de «taxis urbains, salons de coiffure, pâtisserie, confiserie et gâteaux traditionnels, habillement et chaussures, commerce d’électroménager, d’articles et ustensiles de cuisines, de tissus, de mercerie et de bonneterie, bijouteries et horlogeries, de produits cosmétiques et parfumeries, de meuble et de mobiliers de bureaux, librairies et vente d’articles scolaires, de commerce en gros et détails de matériaux de BTPH (céramiques, appareillage électrique et produits sanitaires, agrégats et liants, articles de peinture, boiseries, canalisation et tuyauterie… )», précise le Premier ministre dans le communiqué diffusé par ses services. Aussitôt rouverts, aussitôt refermés. Et pour cause, une hausse sensible des cas de contamination au coronavirus à travers plusieurs wilayas. Lors de la visite qui l’a conduit, samedi, dans la wilaya de Sétif, le Premier ministre a expliqué que l’une des raisons ayant induit une augmentation des cas de contamination par le coronavirus, ces derniers jours, est «le non-respect de ces mesures et la promptitude des citoyens à se rendre dans les marchés et les magasins». Assurant, en ce sens, que «ces agissements conduiront à passer au Plan B, consistant à annuler certaines des décisions prises par le gouvernement visant à faciliter les conditions de vie des citoyens pendant cette période». Avant lui, le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a fait état, vendredi, de la fermeture éventuelle des commerces autorisés à reprendre l’activité au début du Ramadhan s’il s’avère qu’ils sont à l’origine d’une hausse dans la propagation de la pandémie du Covid-19. Force est de constater que les contaminations recensées depuis le début du mois de Ramadhan sont en hausse par rapport à la période précédant la décision de l’élargissement des secteurs d’activité et des commerces concernés par la réouverture. En effet, 1 288 nouvelles contaminations au Covid-19 ont été recensées depuis le début du mois de Ramadhan au samedi 2 mai. En neuf jours, le nombre des personnes contaminées est passé de 3 007 à 4 295, alors que celui des décès est passé de 407 à 459 durant la même période. Ces chiffres confirment ainsi une tendance haussière claire résultant d’un fléchissement du respect par les Algériens des mesures d’hygiène et de distanciation sociale suite à la décision de rouvrir certains commerces et activités. n