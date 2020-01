La Conservation des forêts de Chlef prévoit la plantation de plus de 460.000 plants d’arbres pour remédier aux dégâts occasionnés par les incendies de forêts, durant l’année dernière, a-t-on appris, jeudi, auprès des services de cette direction. «Nous prévoyons la mise en terre de près de 460.400 plants d’arbres de différentes essences, pour remédier aux dégâts occasionnés par les incendies de forêts, en 2019», a déclaré, à l’APS, le chargé de la communication auprès de la Conservation des forêts, Mohamed Boughalia. L’opération, visant la réhabilitation du couvert végétal local, a été lancée le 1er octobre dernier, à l’occasion de la Journée nationale de l’orientation agricole, avec la plantation, à ce jour, de plus de 80.000 plants d’arbres, a-t-il dit. Le responsable a, par ailleurs, fait part du classement de la wilaya de Chlef à la 4e place nationale, dans la mise en œuvre du programme national de boisement «Un arbre pour chaque citoyen», lancé par le ministère de tutelle du 1er octobre 2019 au 21 mars 2020. «A ce jour, un total de 118.504 plants d’arbres ont été mis en terre, à travers la wilaya, au titre de ce programme», est-il précisé. Pour la réussite de cette opération et des différents programmes de boisement à l’échelle locale, la pépinière de la Conservation des forêts de Chlef assure annuellement une production de plus de 120.000 plants d’arbres, à laquelle s’ajoutent d’autres plants d’arbres fournis par les pépinières du Groupe de génie rural «Zekar» des communes respectives de l’Oued Sly( 16 km à l’Ouest de Chlef) et d’El Karimia( 26 km à l’Est). En 2019, la wilaya de Chlef a enregistré la déclaration de 125 incendies de forêts, à l’origine de la perte d’un couvert végétal globale de 367 ha , dont 173 ha de forêts, 154 ha de maquis, et 31 ha de broussailles et autres.

