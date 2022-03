L’Algérie et la Chine partagent la même vision à l’égard du conflit armé en Ukraine. C’est ce qu’indiquent les deux pays dans une déclaration conjointe faite à l’occasion de la visite effectuée en Chine par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, du 19 au 21 mars.

Par Feriel Nourine

Cette déclaration est venue sanctionner les échanges de points de vue entre M. Lamamra et son homologue chinois Wang Yi, ayant porté sur les relations sino-algériennes et les questions régionales et internationales d’intérêt commun, et qui sont parvenus à un large consensus de plusieurs points discutés.

La convergence de point de vue sur la question ukrainienne est inscrite par les deux parties en droite ligne avec la Charte des Nations unies dans le règlement des conflits de ce genre. Cette charte est mise en avant dans une déclaration conjointe à travers laquelle les deux parties soulignent la nécessité d’y adhérer, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. En ce sens, la déclaration préconise de «respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale des Etats, tout en adhérant au principe de sécurité indivisible et en tenant compte du caractère raisonnable des préoccupations sécuritaires des parties concernées», fait savoir le ministère des Affaires étrangères.

Concernant les multiples sanctions occidentales prises à l’encontre de la Russie, l’Algérie et la Chine ne cautionnent pas la démarche en cours, faisant valoir également «la nécessité de s’engager à résoudre pacifiquement les différends par le dialogue et la négociation et de ne pas abuser des sanctions unilatérales». Alger et Pékin appuient leur discours sur le droit international qu’ils considèrent comme un «fondement» qui permet d’«éviter de violer les règles internationales et d’affecter les conditions de vie des peuples des pays», est-il aussi indiqué dans la déclaration commune, laquelle insiste sur «la nécessité d’atténuer les répercussions humanitaires» qui peuvent résulter de ce type de sanctions déjà massives. «Les deux parties sont également soucieuses de faire des efforts conjoints à cet égard», ajoute la même source.

La déclaration algéro-chinoise a été adoptée suite aux échanges de points de vue entre M. Lamamra et son homologue chinois Wang Yi. Ceux-ci ont porté sur les relations sino-algériennes et les questions régionales et internationales d’intérêt commun et sont parvenus à un large consensus sur les points suivants.



Développer davantage les relations de partenariat stratégique

Ainsi, la profondeur historique et la nature stratégique globale des relations bilatérales a été rappelée par les deux chefs de diplomatie. Ces derniers ont exprimé «leur volonté de développer davantage les relations de partenariat stratégique global entre l’Algérie et la Chine au mieux des intérêts des deux pays». Ils ont également réaffirmé leur attachement au soutien mutuel indéfectible concernant les questions inhérentes à leurs intérêts.

Dans ce contexte, la partie algérienne a exprimé «son adhésion au principe d’une seule Chine, son soutien à la position chinoise sur les questions liées aux droits de l’homme, au Xinjiang et à Hong Kong, et la nécessité de travailler pour éviter sa politisation ou son utilisation comme moyen de pression dans les relations internationales».

De son côté, la partie chinoise a adressé ses félicitations à la partie algérienne à l’occasion de la célébration du 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, exprimant «le soutien de la Chine aux efforts de l’Algérie pour maintenir sa sécurité et sa stabilité nationales, et saluant l’approche de développement qu’elle a adoptée afin de parvenir à une renaissance économique globale».

Par ailleurs, les deux parties ont annoncé qu’elles étaient parvenues à «un consensus sur le plan de mise en œuvre de la construction conjointe de l’initiative de la Ceinture et de la Route», qui sera signé dans les «meilleurs délais», ont-elles précisé.

Les avantages de l’initiative ont été évoquées, et la partie algérienne a rappelé qu’elle vise à «consolider une coopération valorisée sur la base de la solidarité et du partage des avantages et des gains», alors que la partie chinoise a salué le soutien de l’Algérie à l’initiative de développement mondial et son adhésion au «Groupe des amis de Initiative», comme l’un des premiers membres de ce groupe.

D’autres questions marquant la scène internationale ont été abordées lors de la même visite, dont la question palestinienne que les deux parties ont de nouveau appelé à résoudre «conformément aux résolutions de légitimité internationale qui consacrent le droit du peuple palestinien à établir son Etat indépendant sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, pour assurer la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient, à la lumière du respect mutuel et de l’engagement envers les principes fondés sur la justice et l’équité et la recherche de solutions politiques aux autres crises dans la région». Concernant la question du Sahara occidental, les deux parties ont affirmé leur soutien aux «efforts visant à parvenir à une solution durable et juste dans le cadre de la légalité internationale, notamment les résolutions pertinentes des Nations Unies».

En outre, l’Algérie et la Chine ont souligné l’importance du partenariat stratégique global entre l’Afrique et la Chine et soutiennent les efforts des pays du continent pour atteindre leurs objectifs de développement communs conformément à l’Agenda 2063 et mettre fin aux crises qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité en appelant aux principes de base contenus dans la charte fondatrice de l’Union Africaine et cherchant à cristalliser les solutions africaines aux problèmes africains. Dans ce contexte, la partie chinoise a salué «le rôle positif de l’Algérie dans le soutien à la stabilité et au développement dans la région du Sahel et du Sahara et le règlement pacifique des crises, notamment en Libye et au Mali, ainsi que ses efforts dans le domaine de l’activation de la zone africaine de libre-échange».