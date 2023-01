Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Brahim Merad a présenté dimanche devant la Commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN), le projet de loi portant règlement budgétaire de l’exercice 2020. Présentant le projet de loi devant les membres de la Commission en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, le ministre a indiqué que «les affectations épuisées au titre du budget de fonctionnement jusqu’au 31 décembre 2020 s’élèvent à 504.600.029.643,35 da avec un taux d’épuisement de 95,59% des affectations réajustées». M. Merad a indiqué que les affectations inépuisées se justifiaient par le plafonnement des affectations de l’exercice 2020 après «le gel de l’utilisation et de l’exploitation de 30% des affectations initialement consacrées au budget de fonctionnement, outre la vacance de certains postes budgétaires». Evoquant le programme sectoriel centralisé, le ministre a indiqué que les «objectifs tracés pour l’exercice 2020 ont été atteints grâce à la poursuite de la modernisation de l’administration et l’élargissement de la couverture sécuritaire, ainsi que l’aménagement du territoire et l’amélioration se son attractivité». S’agissant du programme sectoriel décentralisé inscrit au budget d’équipement de l’Etat, M. Merad a indiqué que ce dernier comprenait «le suivi de la réalisation des projets relevant de l’administration locale, de la Sûreté nationale et de la Protection civile». En parallèle, le ministre a indiqué que les Plans communaux de développement (PCD) au titre de l’année 2020 avaient enregistré un «engagement de 30,36 mds da soit 76% de la licence de programme alors que le paiement effectif était de 17,42 mds da soit 37% de la licence du programme». Concernant les comptes spéciaux relevant du secteur, M. Merad a affirmé qu’ils avaient «épuisé 49,97% de leurs affectations». De leur côté, les députés ont salué «les efforts consentis par le secteur notamment après le dégel de plusieurs projets», se félicitant des «efforts consentis pour la promotion des dix nouvelles wilayas». (APS)

