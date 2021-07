Le nombre des nouveaux inscrits au registre de commerce a connu une hausse de 37,90 durant le premier semestre 2021, par rapport à la même période 2020, a indiqué, dimanche, un communiqué du ministère du Commerce. Le nombre de nouveaux inscrits au registre de commerce a atteint, durant le premier semestre 2021, un total de 97.359 pour les personnes physiques et morales, contre 70.603 nouveaux inscrits durant la même période de l’année 2020, soit une hausse globale de 37,90%. Par rapport au premier semestre 2019 où le nombre des personnes physiques et morales inscrites nouvellement au registre du commerce avait atteint 69.020, la hausse enregistrée est estimée à 2,3%, précise le ministère. Les chiffres avancés par le ministère révèlent une hausse des inscriptions, tous types confondus, de 26,39% lors du premier semestre 2021 par rapport à la même période 2020, notamment en ce qui concerne les inscriptions au registre de commerce et la création de nouvelles entreprises. Le ministère explique cette hausse «positive» par une série de mesures prises pour encourager l’investissement et la stabilité de l’économie nationale en dépit des répercussions de la pandémie (Covid-19).

