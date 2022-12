Près de 91% des consommateurs de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena) ont acheté des produits en ligne au cours de l’année écoulée, selon un rapport du fournisseur mondial de solutions de paiement Checkout.com. Les auteurs du rapport estiment que le commerce électronique se développe à un «rythme sans précédent» dans la région affirmant que 9 consommateurs sur 10 ont acheté des produits en ligne et qu’un consommateur sur cinq a acheté des produits de vente au détail en ligne plus fréquemment que l’année dernière, avec 33 % d’achat de mode et de vêtements en ligne. Selon des économistes, ces chiffrent prouvent qu’il y a un écosystème numérique en développement rapide qui permet aux agences gouvernementales, aux entreprises établies et aux start-ups de prospérer. L’adoption rapide de la fintech (finances et technologie) a été un autre pilier de l’économie numérique dans la région. L’enquête montre que les applications de transfert de fonds restent la forme de fintech la plus largement utilisée dans la région Mena, mais à mesure que d’autres produits augmentent, leur adoption augmente également. Le rapport a révélé que 82% des consommateurs de la région Mena utilisent une forme d’application fintech en 2022, contre 76% en 2021. L’innovation a été soutenue par des solutions telles que les transactions de financement de compte (AFT) de Visa qui tirent des fonds d’un compte et à utiliser sur une carte prépayée, recharger un portefeuille ou financer un transfert d’argent de personne à personne (P2P). «Le passage aux canaux en ligne pour l’achat de biens et de services dans la région Mena a été constant et très robuste au cours des trois dernières années. Par conséquent, l’écosystème Fintech connaît une croissance rapide dans la région, mise en évidence par l’attrait croissant des tendances et des solutions de paiement numérique telles que Buy Now Pay Later (BNPL) et sCommerce (commerce social). Couplé à la sophistication accrue du secteur du commerce électronique de Mena, il existe un appétit croissant pour les applications de paiement et les portefeuilles numériques parmi les consommateurs. De plus en plus de personnes gèrent leurs finances quotidiennes à l’aide de ces plateformes, et la combinaison d’une population douée pour le numérique et d’un secteur de la vente au détail mature garantira la pérennité de ces gains. Les services de livraison de nourriture ont été l’un des principaux bénéficiaires de la transformation numérique de l’économie Mena. Les données de Checkout.com montrent qu’en 2022, les consommateurs locaux commandent des repas en ligne plus fréquemment que jamais. Plus de la moitié (53 %) des consommateurs de la région Mena ont acheté de la nourriture en ligne au cours de l’année écoulée, 42 % d’entre eux déclarant acheter de la nourriture en ligne plus fréquemment cette année qu’en 2021 «, indique le rapport. Selon la même étude, 20 % des consommateurs de la région Mena ont acheté des services de divertissement en ligne au cours de l’année écoulée, 14 % déclarant les acheter plus fréquemment qu’en 2021. (APS)

