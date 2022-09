PAR MILIA KOUACI

Les assurances du ministre de l’Education nationale Abdelhakim Belabed, quant aux mesures prises pour le bon déroulement de la rentrée scolaire, ne semblent pas rassurer le partenaire social qui n’hésite pas à exprimer ses réserves et préoccupations, notamment la question de la surcharge des classes. Les syndicats enseignants redoutent que le retour à la normale soit «contre productif» par manque d’infrastructures.

Le partenaire social ne veut aucunement que le retour à la normale soit «contre productif» pour les élèves et la qualité de l’enseignement. Le plafonnement du nombre d’élèves par groupe pédagogique durant ces deux dernières années a éclipsé le problème de surcharge des classes dans les écoles. Il resurgit cette année depuis que le ministère a tranché en faveur du retour au système d’enseignement habituel. Les syndicats et les parents d’élèves ne cessent d’exprimer «leurs réserves et craintes» quant à la surcharge des classes, appelant ainsi à l’élargissement du réseau des écoles pour soulager les enseignants et permettre une meilleure assimilation et un meilleur apprentissage pour les élèves.

D’ailleurs, par manque d’infrastructures, indique des syndicalistes, le plan exceptionnel arrêté ces deux dernières années n’a pas été respecté. «Le nombre d’élèves dépasse 25 par classe et atteint parfois 35. Avec le retour à la normale, le nombre d’élèves pourrait atteindre 70 élèves», regrette Abdelouahab Lamri Zegar, porte-parole de l’Unpef.

«Dispenser des cours dans une classe surchargée n’a aucun sens sur le plan pédagogique et constitue une entrave à l’apprentissage», ajoute M. Zegar. «Cette rentrée sera difficile car elle intervient après trois années scolaires exceptionnelles», estime le président de l’Unpef, Sadek Dziri. Ce dernier évoque en particulier le retard de livraison des établissements scolaires. A quelques jours de la rentrée scolaire, «des écoles ne sont pas réceptionnées et des nouvelles cités ne sont pas dotées d’établissements scolaires», cite entre autres le président de l’Unpef.

Le secrétaire général du Satef a évoqué à maintes reprises l’insuffisance d’infrastructures qui compromet le retour à la normale. «Beaucoup d’écoles sont en chantier ou non livrées pour travaux inachevés», dit pour sa part Boualem Amoura. Pour remédier à ce problème, le corps enseignant exige, en particulier, de construire de nouveaux établissements et de recruter des enseignants pour un meilleur encadrement et une meilleure assimilation des élèves.

Pour rappel, le ministre de l’Education a indiqué que toutes les dispositions sont prises pour assurer une bonne rentrée et pour le retour à la normale. En prévision de la rentrée scolaire 2022/2023, le secteur de l’Education national accueillera, près de 11 millions d’élèves, tous cycles confondus, dont 425 625 élèves qui rejoindront les bancs de l’école pour la première fois, soit une hausse de près de 4,3% d’élèves. Le nombre des infrastructures pédagogiques est passé de 28 457 à 28 839 pour la prochaine rentrée dont 20 272 primaires 5 509 collèges et 2 658 lycées.

Le ministre a appelé tous les responsables du secteur à prendre leurs dispositions pour garantir l’encadrement pédagogique à tous les élèves dès le premier jour de la rentrée. n

