Les éléments de la brigade polyvalente des Douanes algériennes de Reggane, en étroite collaboration avec ceux de l’ANP, des GGF et de la Sûreté de daïra de Reggane, ont saisi, ces derniers jours, 17 800 litres d’essence, 1 400 litres de mazout et des denrées alimentaires, soit 96 cartons de macaroni et 100 cartons de spaghetti à bord d’un camion sans autorisation sur la route menant au ksar Anzgalif. Le montant de l’amende encourue de cette saisie s’élève à 17 511 840 DA, indique le communiqué de la sous-direction de l’informatique et de la communication des Douanes algériennes à Béchar. R. R.

