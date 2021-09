Suite au drame environnemental qui a frappé plusieurs wilayas du pays, Mobilis l’opérateur citoyen, annonce le lancement d’une campagne de solidarité, sous le slogan «Un million et demi d’arbres», et aspire ainsi à participer à l’effort national de restauration du patrimoine forestier.

Placée sous le sceau du mécénat vert, Mobilis compte ainsi financer l’acquisition de 1,5 million de plants d’arbres, pour autant de chouhada qui font la gloire de notre révolution.

La campagne consiste à reverser 10 DA (à la charge de l’opérateur) convertis en dons, pour toute opération de rechargement, paiement de facture ou nouvelle activation, effectuée par nos abonnés, et dépassant les 200 DA.

Mobilis, fidèle à ses valeurs de citoyenneté et soucieux de préserver l’environnement, est fière d’apporter son soutien et sa contribution au programme de reboisement de l’espace forestier.

Rejoignez-nous pour construire le Plus Grand Réseau de Solidarité en Algérie.

