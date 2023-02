PAR MILINA KOUACI

Les établissements universitaires ont lancé des rencontres de débats regroupant les différents acteurs universitaires et représentant des élèves du secondaire sur la réforme du système LMD. Ces rencontres seront suivies par une conférence nationale afin de soumettre par la suite des propositions au gouvernement.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Kamel Baddari a annoncé, hier, lors de son passage sur la radio nationale chaine 1, l’organisation d’une conférence nationale pour la réforme du système LMD, et ce, au lendemain des instructions du président de la République. La veille, Abdelmadjid Tebboune a, à l’issue d’un Conseil des ministres, instruit de revoir minutieusement l’organisation actuelle des deux systèmes LMD et classique, selon une vision consensuelle de la famille universitaire, et d’ouvrir le secteur aux universités privées, suivant les standards internationaux.

Le «système LMD n’a pas fait l’objet de réforme profonde, en dehors des quelques corrections apportées en 2008 et 2015», a indiqué M. Baddari. Pour lui, il est temps d’y remédier avec tous les acteurs selon une vision consensuelle pour l’amélioration de ce système d’enseignement.

En effet, le département de Kamel Baddari se penche sur la proposition de réforme globale du système LMD dans le but d’ajouter une troisième dimension à l’université, à savoir «la dimension économique», pour lui permettre d’être «un lieu de contribution à la création de richesses et à la création d’emplois».

Il a dans ce sens fait savoir que ses services, avec les établissements universitaires, ont lancé des rencontres de débats avec les différents acteurs universitaires, et avec l’association des représentants des élèves du cycle secondaire et des parents d’élèves. Les échanges portent sur quatre axes : création de pôles thématiques, la réorganisation des domaines de formation, la double licence et l’extension de la formation en licence à quatre années.

Concernant la création de la double licence dans certaines spécialités connexes, il s’agit de permettre aux bacheliers de poursuivre deux cursus universitaires au cours de la même période pour obtenir deux diplômes qui appuient leur implication dans la vie socio-économique. Le but est de s’adapter aux exigences du monde du travail.

Il s’agit également de la «restructuration des domaines de formation et de leur réduction de 15 actuellement à cinq grands domaines qui permettent au nouveau bachelier de s’intégrer dans un premier temps à l’environnement universitaire et de se familiariser avec les spécialités de son domaine au cours de la première année universitaire, ce qui facilite le choix de la spécialité qui répond le mieux à ses aspirations».

S’agissant de l’extension du domaine de la formation, le ministère de l’Enseignement supérieur envisage d’améliorer et de moderniser le système LMD, afin de mieux l’adapter aux réalités socioéconomiques de l’heure. Quant à la création des pôles thématiques, le but est de faciliter l’interaction et réunir les compétences pédagogiques.

Ces rencontres au sein des universités seront suivies par la tenue d’une Conférence nationale. Le ministre de tutelle a fait savoir que son département remettra des propositions au gouvernement pour enrichissement et prendre ensuite les décisions adéquates.

Dans un autre volet, le ministre a indiqué qu’un comité de réflexion sera mis en place pour prendre en charge le dossier des œuvres universitaires, pour également, formuler des propositions dans l’intérêt de l’étudiant et de l’économie nationale.

S’agissant de l’ouverture aux universités privées, il a affirmé que ses services se mobilisent concrétiser cette instruction, car les universités privées représenteront une valeur pour la recherche scientifique.

Pour rappel, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, le «renforcement de la cohésion relevée entre les secteurs de l’Enseignement supérieur et des Start-up, saluant l’unification des efforts au service de l’économie nationale» et «la révision minutieuse de l’organisation actuelle des deux systèmes LMD et classique, selon une vision consensuelle de la famille universitaire, les propositions devant être soumises au Conseil du Gouvernement avant de les présenter au niveau du Conseil des ministres».

«Les réformes doivent inclure la révision quantitative et qualitative du système des œuvres universitaires», a-t-il souligné. Il a en outre ordonné «d’ouvrir le secteur aux universités privées, suivant les standards internationaux, notamment en termes d’infrastructures, avec possibilité de financements bancaires pour leur réalisation».

Le Président de la République a également enjoint au Gouvernement d’élaborer «une nomenclature des spécialités scientifiques pour l’équivalence des diplômes des universités étrangères, systématiquement, pour les diplômés Algériens, en vue de faciliter le retour des compétences et de bénéficier de leur formation supérieure et des expériences de nos étudiants et de nos enseignants venant de l’étranger». n

