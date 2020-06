v



Le Professeur Kamel Senhadji a été installé, hier, par le président de la République Abdelmadjid Tebboune à la tête de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Ansa). Directeur de recherche à l’hôpital Edouard-Herriot de Lyon (France), le Pr Sanhadji occupe également le poste de Directeur du Centre de recherche en sciences pharmaceutiques (CRSP) à Constantine. Il est connu pour être un spécialiste du sida. Sa nomination a été annoncée au cours de la réunion du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus sous la présidence du chef de l’Etat. L’Ansa, qui n’est pas liée à l’émergence de la pandémie Covid-19, aura pour mission «la mise en place d’un système de santé développé offrant des soins de qualité, outre une plus large prévention contre les différentes maladies», a précisé le Chef de l’Etat, lors de son entrevue avec des responsables et représentants de médias nationaux vendredi soir.

Cette agence regroupera «des spécialistes et des experts algériens de renommée internationale dans le domaine de la médecine connaissant très bien les systèmes de santé aux Etats-Unis et dans plusieurs pays européens, et qui vont travailler avec des experts et des médecins qui connaissent la réalité locale», selon le Chef de l’Etat. Ce sera «le cerveau» à même de garantir un haut niveau de soins, de médecine qualitative, de protection maternelle et infantile et une prévention plus large contre les différentes maladies. Après un diagnostic détaillé du système de santé, elle fournira «les idées afin d’arriver à la mise en place d’un système de santé développé en adéquation avec les besoins d’un pays avancé». Même si le pays, de l’aveu de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), a pu éradiquer plusieurs maladies encore existant dans d’autres pays, il n’en demeure pas moins, selon le Chef de l’Etat, qu’il faut «passer à un autre modèle de santé, basé sur la prévention contre les maladies notamment cancéreuses, la production pharmaceutique, les mécanismes de veille au niveau de chaque wilaya, outre la formation et la gestion hospitalière».

Après avoir estimé le système de santé algérien comme «le meilleur en Afrique et au Maghreb», mettant en avant «le principe de la gratuité des soins et la présence d’une structure de soins dans toutes les localités du pays», le Chef de l’Etat a, toutefois, reconnu que qu’il est «dépassé, vu qu’il a été établi pour une population de 13 ou 14 millions d’habitants et qu’on compte actuellement

45 millions». Un chiffre qui

pourra atteindre «50 millions les cinq années à venir», d’où «la nécessité de «la mise à jour du système de santé». I. D.