Transmis au bureau de l’Assemblée en vue de son examen en plénière, le projet de loi sur la monnaie et le crédit porte de nombreuses réformes se rapportant particulièrement au renforcement des missions de la banque centrale, à la création de deux commissions en charge de la stabilité financière et de la monétique et à l’introduction du dinar numérique. De nouvelles mesures voient le jour pour permettre l’émergence de nouveaux acteurs bancaires spécialisés et des bureaux de change privés longtemps attendus. Le projet de nouvelle loi sur la monnaie et le crédit fait également la part belle à la digitalisation et à la transparence en matière d’opérations bancaires.

Par Hakim Ould Mohamed

L’Exécutif veut une nouvelle loi sur la monnaie et le crédit à la hauteur des nouvelles aspirations économiques du pays. Dans le projet de réforme modifiant le dernier texte, voté en octobre 2017, l’Exécutif dresse les contours de sa nouvelle loi sur la monnaie et le crédit visant, entre autres, l’enrichissement du paysage bancaire et financier à travers l’agrément de nouvelles banques spécialisées et des bureaux de change privés, l’accélération de l’inclusion financière, l’autonomie de la Banque centrale et la mise en place de nouvelles structures de veille et de stabilité financières, ainsi que l’introduction d’un dinar numérique, dont l’émission est confiée exclusivement à la Banque d’Algérie.

Le message est clair, il faut introduire des mesures révolutionnaires permettant une nouvelle dynamique bancaire, financière et économique. Les derniers correctifs en date apportés à la loi sur la monnaie et le crédit obéissent à des facteurs conjoncturels, axés essentiellement sur l’introduction de la planche à billets en tant qu’instrument de financement, sur fond d’une crise financière aiguë, née de la chute drastique des cours du brut à la mi-2014. Contrairement aux mesures de replâtrage adoptées en octobre 2017, l’actuel Exécutif veut envoyer un signal fort aux partenaires économiques et aux acteurs bancaires et financiers en élaborant une nouvelle loi sur la monnaie et le crédit porteuse d’importantes réformes.

C’est surtout en matière de gouvernance du système bancaire et d’autonomie de la Banque centrale que la réforme est ambitieuse. Selon des indiscrétions, la nouvelle loi vient renforcer les pouvoirs de la plus haute institution monétaire, en élargissant ses prérogatives dans le domaine de l’agrément des banques d’investissement, numériques et islamiques. Mais pas seulement. Il a été également décidé de créer une commission de stabilité financière, lui confiant un rôle macro-prudentiel et de gestion de crises, ainsi qu’une commission nationale de payement chargée de l’élaboration du projet de stratégie nationale de développement des moyens de payement scripturaux et du suivi de son exécution. C’est un effort destiné à renforcer davantage les transactions bancaires et accélérer l’inclusion financière.

La Banque centrale jouit de l’indépendance nécessaire pour mettre en place des réponses adéquates dans le cas d’épisodes de crise et/ou de sous-liquidité. Il est question, plus précisément, de faire fonctionner les leviers de refinancement et de prêts aussi bien au profit des banques qu’au bénéfice du Trésor en cas d’épisodes de crise et/ou de sous-liquidité conjoncturels.

Dinar numérique et nouvelles prérogatives pour la Banque d’Algérie

Contrairement à la loi d’octobre 2017, qui avait institué la planche à billets comme moyen de financement d’une durée de cinq années sans qu’aucun plafond ne soit fixé, la nouvelle loi veut ainsi que l’intervention de la Banque d’Algérie soit plus efficace et conjoncturelle, sur la base de ses disponibilités et en fonction des besoins de refinancement. L’Exécutif veut ainsi rompre totalement avec les excès et les pratiques ayant suivi la réécriture, en 2017, de la loi sur la monnaie et le crédit.

Plusieurs autres mesures d’organisation de la Banque d’Algérie ont été également introduites afin de lui conférer une plus grande indépendance, notamment en matière de gestion des risques et de contrôle ainsi qu’en matière de veille au respect des règles prudentielles. Ainsi, le projet de nouvelle loi sur la monnaie et le crédit a été élaboré afin de projeter le système financier et bancaire sur de nouvelles perspectives, en introduisant de nouveaux acteurs spécialisés dans les activités et services numériques, islamiques et de change.

L’Exécutif prône également l’accélération de la digitalisation du système bancaire et financier à travers l’introduction d’une forme numérique de monnaie nationale, développée, gérée et contrôlée exclusivement par la Banque d’Algérie. Le Dinar numérique constituera plus tard le support digital de la forme physique de la monnaie fiduciaire. Outre l’introduction du dinar numérique et l’agrément de banques numériques, la digitalisation du système bancaire prévoit également la dématérialisation des échanges avec les banques, les établissements financiers et les prestataires de services de paiement.

Pour ainsi dire, le projet de loi sur la monnaie et le crédit, transmis au bureau de l’Assemblée, est venu répondre aux profondes transformations économiques et financières, voire et à des défis techniques et technologiques dans le but de permettre au système bancaire et financier de migrer vers une nouvelle ère, dont la transparence, la résilience et la numérisation en sont les maîtres-mots.

En clair, il faut tout à la fois, renforcer et élargir les responsabilités et les missions de la Banque d’Algérie, accélérer la digitalisation et l’inclusion financière au moyen de l’introduction de paiement numériques, enrichir la place bancaire et financière à travers l’introduction de nouveaux acteurs ainsi que la création de nouvelles structures de veille et de stabilité financière afin de mieux anticiper et gérer d’éventuelles nouvelles crises. <