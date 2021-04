Alors que la Ligue des Champions va connaître un bouleversement total à partir de 2024 à la demande des clubs européens, l’UEFA a fait savoir à travers un communiqué que les contours de ce futur format seraient fixés le 19 avril prochain. Et non aujourd’hui, comme cela était annoncé par les médias.

La coupe aux grandes oreilles deviendra, d’ici 2024 et pour les neuf prochaines années, une toute nouvelle compétition avec de nouvelles règles spécifiques, avec plus de matchs et plus d’équipes.

Articles similaires