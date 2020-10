Dans la continuité de ses déclarations d’avant-hier, à Blida, le général de Corps d’armée, Saïd Chanegriha, est revenu hier, à Tamanrasset, sur l’échéance de la révision constitutionnelle dont le référendum est prévu le 1er novembre prochain, appelant le personnel de l’ANP à être à la «hauteur de la responsabilité constitutionnelle».

«En cette occasion, je tiens à affirmer, une fois de plus, que le prochain référendum populaire sur le projet de révision de la Constitution, mérite que nous, au sein de l’Armée Nationale Populaire, soyons, comme nous l’avons toujours été, à la hauteur de la responsabilité constitutionnelle qui nous incombe», a-t-il dit à l’occasion de sa visite d’inspection dans la 6e Région militaire.

«Premièrement, par l’accomplissement de notre droit électoral, conformément aux lois en vigueur et deuxièmement, en assurant à notre peuple des conditions sereines afin de lui permettre d’accomplir son devoir électoral, dans un climat de calme, de sécurité, de paix et de quiétude», a-t-il relevé.

M. Chanegriha a justifié ses orientations en soulignant notamment que «l’organisation de cet important rendez-vous électoral coïncidera avec la célébration par notre pays du 66e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre, ce qui conférera à ce référendum une grande symbolique, auprès de toutes les franges du peuple algérien, attaché à l’Histoire de ses vaillants ancêtres de l’Armée de Libération Nationale et aux valeurs de Novembre».

Le chef d’Etat-major de l’ANP a évoqué, par la même occasion, «la cohésion et la conscience du peuple algérien».

«Je ne manquerai pas de souligner avec toute fierté et optimisme quant à l’avenir prometteur que l’Algérie suit son chemin avec constance et confiance vers sa destination correcte et judicieuse, et ce, grâce à la cohésion et la conscience du peuple algérien qui sait toujours, aux moments décisifs, comment avorter les plans des ennemis, et sauvegarder son unité territoriale et populaire. Tel est un devoir sacré et un legs si cher dont nous sommes responsables par fidélité au message de nos valeureux chouhada et au service de l’Algérie qui demeure digne à jamais», a-t-il déclaré.

Avant-hier à Blida, il avait fait part de sa «totale conviction» que ce «peuple authentique tracera, à l’occasion du référendum sur le projet de révision de la Constitution, une épopée grandiose au service de la patrie, qui sera conservée dans l’histoire et préservée au sein de la mémoire collective de toute la nation». <

