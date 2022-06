Les principales questions sur le grand défi énergétique de l’Algérie reviennent sur le devant de la scène. Face à la hausse effrénée de la consommation des produits énergétiques, le gaz plus particulièrement, l’Algérie doit faire des ruptures importantes aussi bien en matière de production que de consommation.

Un chantier qui s’annonce urgent et inévitable, faute de quoi il serait pour le moins complexe de concilier les capacités de production dont dispose le pays, les besoins en énergie avec les engagements de l’Algérie en tant que fournisseurs d’hydrocarbures fossiles.

Il s’agit à la fois de répondre aux trois défis de diversification des sources d’énergie, aux obligations climatiques et d’adapter les besoins de développement à ceux de la consommation. Pour pouvoir relever ces défis, et non des moindres, l’Algérie doit changer de fond en comble sa politique énergétique actuelle, bâtie sur les énergies fossiles, une consommation subventionnée, dont les Transports et l’Habitat sont les principaux secteurs énergivores responsables d’une hausse de 10% en moyenne annuellement. Le changement de l’actuel modèle énergétique s’annonce comme un choix complexe pour un pays dont l’économie dépend essentiellement de ses hydrocarbures, mais inévitable étant donné la forte croissance de la consommation interne par rapport à la capacité de production installée et des réserves.

Les perspectives de consommation de gaz naturel à moyen terme, soit à l’horizon 2030-2035, donnent froid au dos, alors qu’elle avait grimpé déjà de 305% de 2000 à 2015. Les ménages et l’habitat, dont les notions d’efficacité énergétique ne sont que peu respectées, accaparent plus de 40% de cette consommation, alors que les Transports en prennent plus de 36%. L’Industrie et le BTP représentent un peu plus de 20% de cette consommation. La répartition de la consommation finale par secteur d’activité montre d’importantes inégalités entre les secteurs peu ou pas du tout productifs et qui accaparent des parts non négligeables de cette consommation et d’autres secteurs économiques à haute valeur ajoutée, dont la consommation est reléguée aux derniers paliers en matière des usages.



Des choix complexes et inévitables



D’ici 2030 au plus tard, le pays doit faire des choix complexes, aussi bien en matière de production avec, comme impératif inévitable, une diversification accélérée des sources d’énergie en donnant un coup d’accélérateur aux programmes des énergies renouvelables et de l’hydrogène, qu’en matière de consommation, avec une réorientation des usages au profit des secteurs économiques à haute valeur ajoutée et une accélération des programmes d’efficacité énergétiques dans l’habitat et dans les transports essentiellement, étant donné leur très forte consommation en énergie.

Développer les énergies nouvelles ne suffit pas pour enrayer la hausse de la consommation. Le gouvernement doit agir vite sur les programmes d’habitat et des moyens de transports en accélérant les programmes d’équipement dédiés aux transports publics et en obligeant les sociétés de construction à respecter les normes en matière d’efficacité énergétique. Il y a véritablement urgence car les niveaux de consommation de gaz naturel ont atteint la cote d’alerte, pouvant lézarder à moyen terme les engagements contractuels de l’Algérie en matière de fourniture de gaz naturel à ses clients. Dit plus crûment, au rythme où vont les choses, l’Algérie pourrait ne plus être en capacité d’exporter ses hydrocarbures à moyen terme si des mesures plus osées ne sont pas prises pour évoluer à la fois sur le front des énergies renouvelables et celui de l’efficacité énergétique.

Dans tous les cas, développer l’énergie solaire et les autres formes d’énergie renouvelable n’est plus un effet de mode, mais une fatalité, mais réduire la cadence de la consommation des énergies fossiles, dont le gaz en particulier, dépend de la capacité du gouvernement à hâter le rythme des projets et à donner plus de consistance à ses nouvelles ambitions énergétiques. En plus, pour ne pas pénaliser l’économie, qui dépend des énergies fossiles essentiellement, le gouvernement doit réorienter la consommation au profit des secteurs productifs et à haute valeur ajoutée, alors que les énergies renouvelables et l’hydrogène peuvent profiter à d’autres secteurs énergivores, dont l’habitat, les transports ainsi que le dessalement d’eau de mer plus tard, surtout lorsqu’on sait que les centrales de dessalement consomment d’importantes quantités d’électricité, laquelle est produite essentiellement au moyen des turbines à gaz.