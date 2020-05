L’Algérie se trouve, selon les économistes, proche d’un recours au FMI et de l’application d’un plan d’ajustement douloureux, si les mesures décidées par le Président de la République pour faire face au choc pétrolier et les effets de la crise sanitaire ne se traduisent par des résultats concrets pour l’économie nationale et les conditions de vie des citoyens.

Le gouvernement Djerad fait face à une situation très compliquée, des prix du pétrole à 30 dollars, des réserves de change en baisse jusqu’à 44 milliards de dollars vers fin 2020, soit une année seulement d’importation de marchandises. L’Algérie se trouve ainsi dans une situation délicate si les mesures décidées par le Président de la République, à savoir une économie de 24 milliards de dollars/an à travers la réduction des importations de biens et services et une baisse de 50% du budget de fonctionnement, ne se traduisent pas par des résultats concrets sur le terrain. En ce sens, les marges de manœuvre du gouvernement Djerad sont très étroites avec le recul des recettes fiscales et des entrées en devises, d’autant qu’il doit également financer les mesures complémentaires de sauvegarde des entreprises et du pouvoir d’achat des citoyens impactés par les effets de la crise sanitaire. Le gouvernement Djerad a-t-il les moyens financiers pour concrétiser ces actions anti-crise et réussir à préserver l’Algérie d’un effondrement de son économie avec ses conséquences fâcheuses, faillites d’entreprises, augmentation du chômage, baisse du pouvoir d’achat. Dans cette problématique, nous nous trouvons face en fait à plusieurs inconnues. Il convient de rappeler ici que l’essentiel du plan du gouvernement pour faire face aux effets du krach pétrolier se résument à réduire de 10 milliards de dollars les importations, de 41 milliards de dollars à 31 milliards de dollars, l’arrêt de la conclusion des contrats d’études et de services (économie de 7 milliards de dollars), réduction de 7 milliards de dollars des charges d’exploitation et d’investissement de Sonatrach, gel des projets non encore lancés et baisse de moitié du budget de fonctionnement. Ces réductions hyper importantes des dépenses sont saluées positivement par un expert qui a requis l’anonymat. Car l’Algérie a de gros efforts à faire en matière d’efficience économique. Mais tout cela pose la question de leur faisabilité. En effet, certaines dépenses semblent incompressibles, notamment une bonne partie des dépenses de fonctionnement, masse salariale des fonctionnaires, transferts sociaux, charges sécurité sociale et retraite, recrutements. A noter que la masse salariale des fonctionnaires, gelée depuis plusieurs années, pourrait connaître une hausse sensible avec la hausse des salaires des smicards et le reclassement des bénéficiaires des dispositifs d’insertion dans le marché de l’emploi. Même topo pour les importations. Une bonne partie est incompressible, produits alimentaires, matières premières et demi-produits pour les besoins de fonctionnement de l’appareil de production. Et ce au moment où les réserves de change passeront à 44 milliards de dollars fin 2020, contre 60 milliards de dollars fin 2019, selon les prévisions de la Loi de finances complémentaire 2020, avait indiqué le porte-parole du gouvernement. Un autre expert se demande si les mesures prises ont été précédées par des études d’impact ou des études pour mesurer leur faisabilité. En tout état de cause, le mode d’emploi pour réduire ces dépenses n’est pas précisé. Il faudra sans doute attendre l’adoption de la Loi de finances complémentaire pour avoir plus de précisions sur l’application de ces mesures et, en particulier, sur le prix du pétrole sur lequel le gouvernement table pour établir le budget de l’Etat. La loi de finances 2020 a été confectionnée sur la base d’un prix du pétrole à 50 dollars, rappelons-le. Un prix moyen de 30 à 40 dollars le baril semble raisonnable pour l’exercice 2020.

Par ailleurs, les difficultés à couvrir les besoins en financement du budget se trouvent exacerbées par la nécessité, non seulement d’affecter de nouvelles ressources financières au titre des mesures de sauvegarde des entreprises et de protection du pouvoir d’achat des citoyens, impactés par les effets de la pandémie Covid 19, mais également par les dépenses publiques qui se multiplient, du moins celles annoncées, depuis le début de l’année, sans contrepartie en matière de recettes. A titre d’exemple, les décisions du chef de l’Etat de financer le développement des zones d’ombre, de maintenir le programme de construction de 1 million de logements et de soutenir les start-ups. Devant cette chute brutale des prix du pétrole, la baisse des recettes fiscales, on peut se demander avec quel moyen le gouvernement Djerad financera-t-il toutes ces dépenses ?

Face à tous ces besoins de financement, les solutions existent. Un large cercle d’économistes a suggéré des remèdes. Rachid Sekak, préconise un « package » de solutions, notamment l’endettement extérieur pour des projets d’investissements rentables, le glissement du dinar pour réduire le déficit budgétaire. Mustapha Mekidèche propose, en particulier, le recours à l’investissement direct étranger, Ali Harbi, le partenariat-public privé, les formules BOT dans les projets d’infrastructures rentables et la redynamisation de la Bourse d’Alger (ces dernières solutions sont applicables une fois la pandémie éradiquée et l’économie mondiale relancée). Abdelhak Lamiri, lui, préconise le recours à la planche à billets mais de façon modérée. Quant à la piste privilégiée par le Président de la République, le recours à l’argent de l’informel, de la communauté d’affaires locale et celui des particuliers, estimé entre 6 000 et 10 000 milliards de dinars, elle pose le problème de confiance. Sur ce point précis, un expert s’interroge : comment voulez-déposer votre argent dans les banques alors qu’elles ne sont pas réformées ? Comment souscrire à des emprunts obligataires de l’Etat alors que les citoyens et les entrepreneurs, les acteurs de l’informel, n’ont pas toujours confiance à l’égard des institutions ? Tout un chantier attend donc nos gouvernants en cette période de crise. n

