La réduction de la moyenne d’admission au baccalauréat a étonné les syndicats enseignants. Ils dénoncent une «pratique populiste» qui porte atteinte à la crédibilité et la valeur du bac. Le problème de la refonte du baccalauréat et d’un enseignement de qualité est de nouveau soulevé par le partenaire social. Nous avons été surpris par cette décision prise de façon unilatérale sans prendre l’avis du partenaire social et des acteurs du secteur», dit Abdelouhab Lamri Zegar, porte-parole de l’Union nationale du personnel de l’éducation et de la formation (Unpef). «Belabed a revu la moyenne d’admission à 9,50 alors qu’il avait écarté toute possibilité de réduction de la moyenne d’admission lorsqu’il a donné le coup d’envoi des épreuves du Brevet d’enseignement moyen (BEM). On n’a pas voulu que la moyenne d’admission soit baissée pour préserver la crédibilité et la valeur du bac algérien et surtout de l’enseignement de qualité», en reprochant à la tutelle «d’ignorer le partenaire social et de prendre des décisions unilatérales sans l’associer», poursuit notre interlocuteur. M. Zehar a, cependant, exprimé sa satisfaction quant aux résultats obtenus durant cette session, les qualifiant d’«acceptables». De son côté, Boualem Amoura, secrétaire général du Syndicat autonome des travailleurs de l’éducation et de la formation (Satef), dénonce explicitement «une mascarade et une pratique populiste», en prévenant des graves conséquences d’une mesure pareille. «Il est inacceptable de réduire la moyenne d’admission, de gonfler les notes ou de changer les barèmes de notation. Il y a danger sur l’Ecole algérienne. Il faut cesser de faire du populisme dans les lieux du savoir», lance M. Amoura, qui exige de la tutelle de communiquer le taux réel de réussite au bac. «Nous demandons de communiquer le taux de réussite des élèves qui l’ont obtenu avec une moyenne de 9,50 à 9,99», insiste le secrétaire général du Satef, pour qui le vrai taux de réussite qui «ne reflète pas le niveau de l’Ecole algérienne est inférieur à 50%».

Le système de rachat se faisait pour les élèves qui ratent leur bac, avec une moyenne qui avoisine 10 (à partir de 9,9) et en étudiant la fiche de synthèse. «Ce n’est pas avec le populisme qu’on ira vers une école publique de qualité», lance M. Amoura. D’où l’urgence pour lui de passer à une «refonte radicale du système éducatif».

