Le ministre des Transports Kamel Beldjoud a annoncé lundi à Oran le “redémarrage dans les prochains jours” des téléphériques de Constantine et d’Alger.

Dans une déclaration à la presse, en marge de sa supervision à Oran de la mise en service du téléphérique qui a fait l’objet d’une réhabilitation et d’une modernisation, M. Beljoud a indiqué que des fonds ont été alloués pour procéder, dans les prochains jours, au redémarrage du téléphérique à Constantine et Alger, notant qu’il existe actuellement sept remontées mécaniques fonctionnelles sur un total de treize au niveau national.

Le ministre a ajouté que toutes les mesures ont été prises par les spécialistes, les techniciens et les autorités locales pour la réhabilitation et la modernisation du téléphérique de la ville d’Oran, en panne depuis plusieurs années. Il a affirmé que ce mode de transport moderne “est une plus-value touristique qui a donné un caractère esthétique à la capitale de l’Ouest algérien”.

Les travaux de ce projet ont consisté à réhabiliter et moderniser la station de départ du quartier “En-Nasr” (ex-Derb) et ceux liés à l’atteinte des hauteurs du mont Murdjadjou, ainsi qu’à la reconstruction de la station “Si Salah” (ex-Les Planteurs). Ce moyen de transport moderne qui s’étend sur une distance d’environ 1.900 mètres et comprend un total de 36 cabines de huit places chacune permettra de transporter environ 1.200 passagers par heure.

Le coût total du projet de réhabilitation et de modernisation du téléphérique qui a été confié à une entreprise suisse-autrichienne, est estimé à plus de 1,47 milliard de dinars. Pour rappel, les cabines vides ont été testées le long de la voie du téléphérique et tous les dispositifs électromécaniques et câbles ont été testés.

D’autre part, le ministre a annoncé l’inauguration du tramway de Mostaganem le 18 février prochain à l’occasion de la commémoration de la Journée nationale du chahid. S’agissant des investissements dans le transport aérien, M. Beldjoud a indiqué qu’un cahier des charges est en préparation par son département ministériel pour ouvrir la voie aux particuliers en vue d’alléger la charge d’Air Algérie et de soutenir la flotte aérienne.

Concernant l’extension du tramway d’Oran, le ministre a souligné que ce projet sera étudié et la décision sera prise. Une étude a été présentée au ministre sur le projet, gelé, d’extension du Tramway d’Oran qui comprend trois lignes, dont une vers l’aéroport international d’Oran Ahmed Ben Bella et une autre vers le pôle urbain de la commune de Belgaïd, dans la commune de Bir El-Djir, sur une distance globale de plus de 21 km, avec un total de 29 stations.