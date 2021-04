Un terroriste en possession de deux pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et d’une quantité de munitions s’est rendu mercredi aux autorités militaires de Bordj Badji Mokhtar, indique, jeudi, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). « Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des services de sécurité du ministère de la Défense nationale, le terroriste dénommé Benkhaya Ibrahim, dit « lbrahim Biblic », s’est rendu hier, mercredi 14 avril 2021, aux autorités militaires à Bordj Badji Mokhtar, dans la 6ème Région militaire », précise le communiqué. « Ledit terroriste, qui avait rallié, en 2016, les groupes terroristes activant dans la région du Sahel, avait en sa possession deux (2) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, deux (2) chargeurs ainsi qu’une quantité de munitions », ajoute la même source. « Cette opération réitère, une fois de plus, l’efficacité de l’approche du Haut Commandement de l’Armée nationale populaire dans la lutte antiterroriste et contre toute forme de criminalité ainsi que les efforts consentis, sur le terrain, par nos Forces armées afin d’assoir un climat de paix et de sérénité dans l’ensemble du territoire national », souligne le communiqué.

