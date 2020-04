Dans cet entretien, Réda Allal, consultant sénior en Appui institutionnel, revient sur l’état actuel de l’économie du pays qui traverse une période très difficile. Plusieurs secteurs sont confrontés

à des défis majeurs.



Reporters : L’Algérie devra faire face aux véritables problèmes socio-économiques dans les prochaines années. Quelles sont, selon vous, les priorités absolues qu’il faut mettre en place ?

Réda Allal : En effet, l’Algérie aborde la nouvelle décennie avec des indicateurs économiques bien alarmants, après avoir payé les frais de plusieurs années de mauvaise gouvernance sur l’ensemble des niveaux de gestion. Ceci nonobstant des conséquences de la décennie noire, dont on continue à ce jour à en subir certaines, ainsi que la forte dépendance aux hydrocarbures. Elle fragilise notre économie depuis la chute des prix du pétrole et l’érosion continue des réserves de change qui risquent de descendre sous le seuil critique des 50 milliards de dollars vers la fin 2020, soit à peine de quoi couvrir une année d’importations.

L’année 2019 a également apporté sa contribution à cette déstructuration globale de la situation en Algérie, avec le gel d’un bon nombre de projets, induisant un recul considérable de la commande publique, la réduction drastique des importations et l’incarcération de plusieurs chefs d’entreprise privées, à savoir même, les plus importantes. Ce climat d’instabilité et de manque de confiance affaiblit la situation socio-économique du pays et certaines récentes «mesures de pompiers», pour atténuer l’effet de crise, auront du mal à assurer l’équilibre budgétaire du pays sans pour autant concourir à une inflation considérable.

L’enjeu majeur étant tout d’abord de consolider les acquis, fragilisés, par le renforcement des TPE/PME en activité et la préservation de leurs emplois, de rétablir la confiance perdue et de reconstruire des institutions publiques souveraines selon les règles de bonne gouvernance, de suivi des indicateurs et de redevabilité. Il est ensuite primordial de garantir la stabilité juridique du code des investissements avec des mesures incitatives à l’attractivité des IDE (l’abrogation de la règle 51/49 n’étant pas suffisante) et des projets qui permettent de développer une réelle dynamique économique avec comme facteurs majeurs : la création d’emplois, le développement du tissu de sous-traitance et l’exportation des produits.

Le secteur productif devra notamment être accompagné par une réelle fluidification des circuits de prises de décisions et la nécessité de revoir le système financier et fiscal, afin qu’il accompagne les entreprises dans leur développement tant à l’intérieur du pays qu’à l’international.



Le modèle économique du pays actuel, basé sur les hydrocarbures, est appelé aux yeux des observateurs à être revu. Qu’en pensez-vous ?

L’Algérie, troisième producteur de pétrole africain derrière le Nigeria et l’Angola, premier producteur de gaz naturel du continent, vit depuis des décennies au gré de la rente qu’elle tire de ses hydrocarbures et dérivés qui représentent 98% de ses recettes en devises et 40% des recettes budgétaires. Depuis 2014, le prix de l’or noir a été divisé par quatre, engendrant la fonte du fonds de régulation de recettes et les difficultés de compensation du déficit budgétaire (7% du PIB en 2019) sans avoir recours à la planche à billets. Notre économie est donc particulièrement vulnérable vu qu’elle repose sur une rente pétrolière de plus en plus volatile. Il est alors nécessaire de revoir ce modèle économique à dépendance unique.

Sur un autre volet, la révision de la Loi des hydrocarbures, offrant un meilleur cadre incitatif qui encourage la contribution des sociétés étrangères dans l’exploration et la production d’hydrocarbures, ne verra pas ses fruits d’aussi tôt, encore moins sans une véritable stabilité politique et institutionnelle. Ceci permettra probablement de contribuer à moyen terme à la garantie de la dépendance énergétique nationale et l’absorption d’une partie du déficit budgétaire. Cependant, il s’avère vital pour notre économie d’investir sur des ressources pérennes avec notamment la concrétisation du programme national de développement des énergies renouvelables dont la mise en œuvre est restée depuis des années au stade embryonnaire. Ce dernier prévoyait d’atteindre d’ici 2030 un taux de 27% de renouvelable dans le mix national énergétique (contre moins de 5% à l’heure actuelle).

Quelles sont vos recommandations dans ce sens et, notamment concernant la production nationale ?

Il est urgent de revoir notre stratégie de diversification économique après l’aveu d’échec de l’industrie de montage automobile et des équipements électroniques et électroménagers. Pour ce faire, il faudra en priorité, d’une part, encourager l’investissement productif, en particulier celui à fort potentiel export, à travers la mise en place d’un cadre incitatif et attractif ciblé, le développement du système national d’accréditation et de certification et l’allègement des procédures liées à l’export. D’autre part, il est nécessaire d’encourager et accompagner les entreprises algériennes à ouvrir leurs filiales et bureaux de liaison à l’étranger afin qu’elles puissent se développer à l’international et jouer les relais nécessaires pour les primo-exportateurs.

La récente ratification de l’Accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) permettra, dans les prochaines années, de promouvoir les relations économiques et les échanges commerciaux entre les pays africains. Certaines initiatives, déjà prises courant 2019, sont à saluer, dont la mise en place du couloir d’exportation terrestre vers la Mauritanie et le Sénégal, avec le concours de la société nationale de transport routier «Logitrans» et la prise en charge des frais de transport à hauteur de 50% par le Fonds spécial de promotion des exportations (FSPE). Il faut néanmoins ajouter à cela la nécessité de développer le système national d’accompagnement des opérateurs économiques, tant localement à travers la révision des statuts des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) et de l’Agence nationale de la promotion du commerce extérieur (Algex), et sur l’international avec tout d’abord le renforcement du rôle de la diplomatie économique qui n’a jamais joué sa mission dans la promotion des produits algériens et le développement des échanges commerciaux. Enfin, on ne pourra pas occulter le rôle du capital humain et de l’innovation dans la course à la compétitivité, facteur impératif pour placer les produits algériens à l’international. Un effort indéniable a été consenti dans le renforcement des infrastructures de l’enseignement supérieur et de l’encouragement à la recherche et développement, aux initiatives de rapprochement université-entreprises ainsi que le développement récent de l’écosystème d’accompagnement des jeunes entreprises technologiques et les start-ups.



Réduire les importations est également l’un des points évoqués par le Président de la République dans sa dernière sortie. Comment évaluez-vous la politique de la restriction et quelle solution préconisez-vous ?

Toutes les récentes mesures opérées de réduction des importations, entre limitation et sur-taxation, ont montré leurs limites. Ces restrictions ont eu une faible incidence sur la balance commerciale et des paiements plus globalement. Le Président de la République Abdelmadjid Teboune a clairement montré du doigt l’un des facteurs majeurs de l’explosion de la facture des importations, à savoir la surfacturation qui représente un des principaux fléaux devant être éradiqués. Afin de contenir la saignée des importations, il est primordial pour l’Algérie de développer une industrie de substitution et d’assurer son indépendance en matière alimentaire, à travers essentiellement le développement de la production de blé et du lait, des semences, également des machines et équipements agricoles nécessaires pour garantir la croissance de la productivité agricole. La santé, avec l’investissement dans la construction de véritables pôles médicaux nationaux et l’encouragement du développement de l’industrie pharmaceutique. Mécanique, avec le renforcement du tissu de sous-traitance et de production des pièces de rechange. Energétique, notamment à travers l’investissement dans les raffineries.

S’agissant de la part des importations automobiles, et compte tenu l’état actuel des unités locales de montage et les erreurs stratégiques commises, il est nécessaire alors de libérer pour un premier temps l’importation par les fonds propres privés et d’appliquer un allègement temporaire des droits de douanes. Notons enfin que bon nombre d’importateurs actuels sont à la base des industriels reconvertis éreintés par les contraintes liées à l’acte d’investir et de produire. L’amélioration du climat des affaires demeure la meilleure solution pour la réduction de la facture d’importation.

