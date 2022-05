Le coup d’envoi des travaux de démantèlement, démontage et démolition du haut fourneau n°1 au niveau du complexe d’El Hadjar site Sider El Hadjar (Annaba), a été donné le jeudi 19 mai 2022, en présence des responsables du maître de l’ouvrage Sider El Hadjar et ceux du maître d’œuvre l’EPE ENR SPA, a-t-on indiqué dans un communiqué.

Un Comité de pilotage et de suivi est mis en place par les deux entreprises relevant du Groupe Industriel public IMETAL, lequel comité est pourvu des prérogatives les plus élargies en vue de mener à bien cette gigantesque opération qui consiste à démanteler et démonter les installations usagées et de démolir les ouvrages en béton et les infrastructures au niveau dudit site, et ce, dans les conditions les plus optimales d’intervention et dans le respect le plus strict des règles d’hygiène, sécurité et environnement (HSE), a-t-on ajouté. Des moyens tant humains que matériels adaptés sont mis en œuvre par l’EPE ENR SPA qui, ayant déjà cumulé une grande expertise et une longue expérience dans des projets similaires, saura déployer tout le savoir-faire nécessaire à l’effet d’assurer le bon déroulement de l’opération dans les délais fixés par les autorités publiques.

Le PDG de l’ENR, Belarbi Anis, accompagné du staff dirigeant de l’entreprise, a donné le coup d’envoi des travaux avec deux équipes qui s’alternent déjà dans un système de travail de deux fois huit (2X8). La cadence du travail atteindra d’ici peu sa vitesse de croisière avec l’entrée en exercice d’une troisième équipe pour assurer, in fine, un système de travail en continu et sans interruption 24/24H. De par sa politique volontariste basée sur la performance et la perfection qui la place en position de leader national dans le domaine de la récupération, le traitement et la valorisation des déchets ferreux et non ferreux, ainsi que la démolition d’ouvrages d’arts désaffectés et le démantèlement d’infrastructures, d’installations et complexes industriels réformés, l’EPE ENR SPA veillera à mettre tout son savoir-faire pour la réussite de cette opération d’envergure nationale et d’utilité publique.

