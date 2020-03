Les services de la Sûreté nationale ont réussi, en 2019, à saisir et récupérer plus de 1.200 biens culturels protégés volés au niveau des sites archéologiques nationaux, indique, samedi, un communiqué de la direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Les brigades spécialisées de la police judiciaire avaient réussi, en 2019, à saisir et récupérer «un total de 1.203 biens culturels protégés de différents types, dont 1.179 anciennes pièces de monnaie», note le communiqué. Durant la même année, 31 affaires impliquant 50 individus, dont deux étrangers, ont été traitées, ajoute la source. La coordination internationale avec les secteurs ministériels concernés et les services internationaux de police, à l’instar d’Interpol, a permis de résoudre plusieurs affaires et récupérer des biens culturels protégés, rappelle le communiqué. A travers la lutte contre les crimes d’atteintes aux biens culturels matériels et immatériels, en coordination avec les différents secteurs ministériels concernés, la DGSN vise «la mise en application de la loi et la contribution effective à la préservation et à la sauvegarde du legs culturel et historique de l’Algérie», conclut la source.

