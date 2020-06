La crise libyenne est-elle en train de prendre de nouvelles proportions avec la débâcle de plus en plus actée du Maréchal Khalifa Haftar et le rôle plus prononcé de la Turquie sur le terrain ?

Soutenu et armé par les Emirats et l’Egypte, le maréchal disposait de l’appui déclaré, mais le plus souvent tacite, de pratiquement toutes les puissances, la France, la Russie et même les Etats-Unis. Sa reculade surprise semble rabattre la distribution des cartes sur un terrain libyen particulièrement complexe. Les Etats-Unis, acteur se voulant en retrait, ont appelé à un cessez-le-feu, prenant leurs distances avec une proposition de trêve faite par l’Egypte. Visiblement agacées par cette évolution de la situation, les autorités égyptiennes ont proposé une trêve avec notamment le départ des « mercenaires étrangers » et le démantèlement et désarmement des milices. Du tac au tac, le Gouvernement d’union libyen et la Turquie ont vite fait part de leur scepticisme au sujet de l’initiative égyptienne, considérée comme une manière de faire gagner du temps au maréchal Haftar en difficulté. Le Caire est l’un des principaux soutiens du maréchal Khalifa Haftar qui a perdu du terrain ces dernières semaines face au Gouvernement d’union reconnu appuyé militairement par la Turquie. Cette dernière, qui joue un rôle devenu indéniable dans le conflit en Libye, s’est déclarée favorable à un cessez-le-feu parrainé par les Nations unies. La Libye semble depuis entrée dans une phase nouvelle qui pourrait accentuer l’intensité de la guerre fratricide et la tension entre ses nombreux parrains. Dans leur retraite, les troupes de Haftar ont laissé les « traces » d’une offensive que la majorité des acteurs soutenant le Maréchal a appuyée. L’ONU s’est dite « horrifiée » par la découverte de charniers dans les zones évacuées par les forces pro-Haftar. Des découvertes qui en disent long sur une guerre de basse intensité, mais qui reste autant sanglante que d’autres conflits. Toutes les tentatives de cessez-le-feu en Libye ont échoué à ce jour, la dernière en date remontant à janvier, lors d’une conférence à Berlin aux résultats décevants. Alors qu’il était en mauvaise posture, il y a quelques mois à peine, le GNA a repris l’initiative en infligeant coup sur coup des revers cinglants aux forces de Haftar, grâce notamment à l’appui de drones armés turcs et de « conseillers militaires » déployés par Ankara sur le terrain. Le nouveau rôle de la Turquie dans le bourbier libyen n’est pas sans susciter certaines inquiétudes sur l’avenir du conflit. Ankara, qui affiche ses ambitions sur les ressources énergétiques offshore en Méditerranée, devient ainsi un acteur à part entière en Libye. Avec de grosses interrogations sur le bras de fer entre puissances qui ne manquera pas de s’installer dans ce pays riche en pétrole. Depuis avril 2019, le conflit libyen a fait des centaines de morts, dont de nombreux civils, et poussé plus de 200 000 personnes à fuir leur domicile.



L’indispensable position de l’Algérie

Les appels à la reprise du dialogue en Libye de plus en plus audibles ont conforté la position de l’Algérie, qui a constamment plaidé pour une solution politique rejetant systématiquement toute forme d’ingérence étrangère. Pour Alger, ce sont les Libyens qui détiennent la clé de la paix dans leur pays, à savoir par le dialogue et la légalité constitutionnelle. Le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum a d’ailleurs réitéré cette position de principe en faveur « d’un règlement politique, à commencer par un cessez-le-feu et le retour des belligérants libyens à la table du dialogue ». Un rôle des pays voisins, directement concernés par la stabilité de ce pays, est ainsi fortement encouragé. L’Algérie a d’ailleurs renouvelé « son attachement au rôle central des pays voisins afin de rapprocher les vues entre les frères libyens ». Pour les observateurs, « l’Algérie qui a adopté dès le début de la crise une politique constante, basée sur l’impartialité, fait que son rôle est toujours demandé et indispensable à la lumière de l’équilibre des puissances, et susceptible de renforcer sa place et son approche en faveur d’une solution politique ». De plus en plus de voix libyennes font désormais référence au rôle de l’Algérie, considéré comme le plus crédible. Ce qui fera dire à l’envoyé personnel du chef du Gouvernement d’Union nationale libyen au Maghreb, Jumaa al Qamati, que l’Algérie « a toujours exprimé clairement son appui à l’unité du peuple libyen, à l’intégrité territoriale de son pays et à sa souveraineté nationale, de même que son rejet de l’ingérence étrangère et des guerres ». Le GNA a récemment rappelé le rôle de l’Algérie « dans l’accompagnement de la Libye pour l’édification de ses institutions et l’instauration de la stabilité, en sa qualité de pays voisin, puissant sur la scène du monde arabe et en Afrique du Nord ». Le responsable libyen est sans nuance : « Nous aspirons toujours à ce que l’Algérie demeure un pays influent ».