Afin de trouver une solution à leurs doléances, le conseiller du Président de la République chargé des relations extérieures, Abdelhafidh Allahoum, a tenu lundi une réunion avec les représentants des retraités de l’Armée nationale populaire (ANP).

La rencontre s’est déroulée en présence des représentants du ministère de la Défense nationale, selon le communiqué de la présidence de la République qui met en exergue ce qui a été convenu entre les deux parties.

« Lors de cette réunion, il a été convenu de l’impératif de recueillir les dossiers des retraités de l’ANP ayant accompli leur service pendant l’état d’urgence et de les soumettre, dans les meilleurs délais possibles, aux autorités concernées en vue de bénéficier de la prime d’invalidité dans un délai ne dépassant pas la fin de janvier 2021 », a précisé la même source.

Cette réunion intervient dix jours après celle tenue avec des retraités, des blessés et des invalides de l’ANP au cours de laquelle le ministère de la Défense nationale a réitéré sa détermination et son engagement à étudier et traiter de façon «minutieuse et rigoureuse» les revendications et les préoccupations des retraités, des blessés et des invalides de l’ANP, en se référant aux lois de la République à même de promouvoir les conditions sociales et de vie de toutes les catégories de ces personnels.

« Dans la dynamique des rencontres de concertation, organisées par les services compétents du ministère de la Défense nationale avec les diverses franges et catégories représentant les retraités, les blessés et les invalides de l’Armée nationale populaire, dans le but d’étudier leurs préoccupations médico-sociales et trouver des solutions pour chaque catégorie, et comme prévu, une rencontre a été tenue ce mardi 18 août 2020 au Cercle national de l’armée à Beni Messous», a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale. Après audience des interventions des représentants des catégories suscitées et le constat de leurs préoccupations et revendications selon les spécificités de chaque catégorie, le ministère de la Défense nationale réitère sa détermination et son engagement pour l’étude et le traitement minutieux et rigoureux de ces revendications et préoccupations», a ajouté le ministère.

Ce traitement se fera, a relevé la même source, dans le cadre des «lois de la République et des réglementations en vigueur, à même de promouvoir les conditions sociales et de vie de toutes les catégories de ses personnels».

Il y a lieu de noter que près d’une centaine de retraités de l’ANP avaient tenté dimanche dernier de rejoindre Alger pour tenir un sit-in ouvert, mais avaient été bloqués par un dispositif sécuritaire, ce qui avait provoqué un immense embouteillage. n