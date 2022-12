Le groupe pétrolier Sonatrach a affirmé, dimanche dans un communiqué, que les annonces de recrutement, au niveau de l’ensemble de ses structures, «se font par le biais de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM), qui se charge exclusivement de la gestion et de la publication des offres d’emploi relatives au groupe». «Sonatrach affirme que les annonces de recrutement, au niveau de l’ensemble de ses structures, se font par le biais d’un seul dispositif, à savoir l’ANEM qui se charge exclusivement de la gestion et de la publication des offres d’emploi relatives au groupe», lit-on dans le communiqué. Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de recrutement, Sonatrach «annonce avoir lancé, le 14 décembre 2022, une offre d’emploi globale via la plateforme numérique de l’ANEM, dédiée au bénéfice des grandes entreprises», selon la même source. «Cette offre d’emploi intervient dans le cadre des besoins enregistrés au niveau des établissements de Sonatrach situés dans la wilaya de Skikda, qui vise à combler les besoins de 117 postes d’emploi, dont 45 postes d’emploi sont enregistrés dans le cadre de l’offre d’emploi déposée via la même plateforme numérique, qui a annulé le concours de sélection, organisé le 20 juillet 2022 à l’Université de Skikda concernant cette offre, faute de conditions nécessaires», conclut le communiqué. (APS)

