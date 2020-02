La priorité dans le recrutement dans les grades des trois paliers de l’enseignement est accordée aux diplômés des écoles normales supérieures, a indiqué, hier dimanche, un communiqué du ministère de l’Education nationale.

« La priorité dans le recrutement dans les grades des trois paliers de l’enseignement est accordée aux diplômés des écoles normales supérieures, conformément aux dispositions du décret exécutif n08-315 du 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale, modifié et complété », a précisé le communiqué. « Suite aux informations publiées par certains médias selon lesquelles les diplômés des écoles normales supérieures ne seraient plus prioritaires dans le recrutement dans les différents grades de l’enseignement, le ministère de l’éducation nationale dément de telles rumeurs », a noté le communiqué.

Dans ce cadre, le ministère a tenu à souligner qu’il déclinait toute responsabilité quant à « toute information publiée et attribuée au ministère, sans être de source officielle », appelant à rechercher l’information à travers la consultation périodique de son site électronique et de ses pages officielles sur les réseaux sociaux.

Articles similaires