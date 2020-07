Le répit ne semble pas se profiler pour le personnel de la santé publique, fortement sollicité depuis l’apparition de la pandémie.

La recrudescence des cas de contamination accentue la pression sur un corps médical usé

par le rythme de travail imposé par l’urgence sanitaire. Les cris de détresse fusent de l’ensemble des établissements de la santé publique où l’on craint un retour à la case départ.

Des professionnels de santé font état d’un « déficit hospitalier qui se généralise et qui se creuse, jusqu’à parfois des arrêts d’activités hospitalière et des difficultés d’exercice médical par manque des moyens de prise en charge », selon des témoignages.

Pour preuve, des établissements de santé sont devenus, depuis quelques jours, le théâtre d’actions de protestations des deux corps en raison du « manque » ou parfois de « l’absence » de moyens de prise en charge, dont souffrent ces établissements de santé. Ce qui met dans l’embarras le personnel soignant, faute de pouvoir prendre en charge ou d’accueillir dignement les patients.

Pourtant, les praticiens de la santé publique disent avoir avisé à plusieurs reprises les directeurs d’établissement et les DSP de wilaya sur les situations « lamentables et catastrophiques».

A Menéa, à 260 km du chef-lieu de la wilaya de Ghardaia, le personnel soignant compte observer une action de protestation dans l’enceinte de l’hôpital. Il qualifie « d’état catastrophique » dans lequel se trouve l’hôpital, estimant que « les dysfonctionnements déplorés sont le résultat d’une gestion défaillante de la direction ».

Ainsi, le bureau local du Syndicat algérien des paramédicaux (SAP) et celui du Syndicat national des praticiens de santé publique (SNPSP) annoncent entrer en grève demain et après-demain pour réclamer le départ du directeur, envisageant même d’engager une grève illimitée dans le cas de non-satisfaction de leurs revendications.

Avant-hier, à Msila, les travailleurs de l’hôpital Kouissi-Belaïche à Sidi Aïssa, sont entrés en grève illimitée jusqu’à satisfaction, également, de leurs revendications. Ces derniers dénoncent la « marginalisation » et la « négligence », dont ils font objet. Ils font état également de l’augmentation des cas de Covid-19 parmi le personnel soignant, ainsi que le nombre de décès. Ils demandent, par ailleurs, l’ouverture de postes budgétaires pour les réanimateurs et anesthésistes et brandissent la « menace de démission collective » dans le cas où les autorités compétentes ne se mobilisent pas pour améliorer la situation.

La veille à Maghnia (Tlemcen), le personnel médical et paramédical a exprimé sa colère en raison de la non-mise à la disposition du personnel médical et paramédical, qui encourt le risque de contracter le coronavirus, des moyens de protection et dénonce également l’afflux des patients vers le même hôpital sans porter de masque de protection. Il accuse par ailleurs l’administration « d’abus de pouvoir et d’exercer des restrictions sur les libertés syndicales ».

A Djelfa, les travailleurs ont observé une journée de protestation mardi dernier contre l’administration qui sanctionne les personnels médical et paramédical alors qu’ « ils accomplissent leur devoir».

Il en est de même pour le Syndicat national des aides-soignants (Snas) qui compte entrer en grève le 6 juillet et affirme qu’en cas non-satisfaction des ses revendications de passer à une grève nationale le 22 du même mois avec l’accomplissement uniquement du service minimum pour les urgences et les cas graves.

Ces derniers appellent entre autres à «la révision et l’aménagement du statut actuel de la profession d’aide-soignant, l’instauration d’un système de formation périodique et de promotion au profit de l’ensemble des aides-soignants à travers le territoire national ».

Ce malaise a conduit les psychologues à inviter les syndicats du corps médical « à un consensus syndical autour d’un projet qui sera élaboré de façon consensuelle entre les syndicats du secteur », pour la satisfaction de leurs revendications, voire l’amélioration de la situation du secteur.

«L’union syndicale doit émaner d’un sentiment de responsabilité historique qui incombe aux syndicats, de revisiter les expériences d’autres organisations syndicales pour trouver une issue aux problématiques du secteur. Ils ont besoin de volonté politique et de conjugaison des efforts pour le bien du secteur », avaient appelé récemment le Syndicat national des psychologues. n