Le Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali a été reconduit dans ses fonctions pour un nouveau mandat de trois ans à l’issue du vote qui a eu lieu vendredi, selon la commission électorale du 16e congrès du Front populaire de libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de Oro (Front Polisario).

M. Ghali a obtenu 1.253 voix, soit 69% des voix exprimées et 1.870 voix sur les 2.097 votants, contre 563 voix pour M. El Bachir Mustapha Essayed, soit 31% des voix exprimées, a-t-on ajouté. Au terme de l’opération, la Commission a annoncé l’ouverture des candidatures pour l’élection des membres du Secrétariat national sahraoui, selon la même source. Sa réélection ne faisait guère de doute.

Le Polisario réclame un référendum d’autodétermination sous l’égide de l’ONU tandis que Rabat promeut une autonomie sous sa souveraineté. Un cessez-le-feu en vigueur depuis 1991 avait volé en éclats à la mi-novembre 2020 après le déploiement de troupes marocaines à l’extrême sud du territoire pour déloger des indépendantistes qui bloquaient l’unique route vers la Mauritanie, selon eux illégale car inexistante au moment de l’accord avec Rabat.

Le congrès se tient alors que le Sahara occidental est au coeur de tensions exacerbées entre les deux puissances du Maghreb. L’Algérie a en effet rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en août 2021 en raison de profonds désaccords sur ce dossier et du rapprochement entre Rabat et Israël.

Le 16e congrès du mouvement s’est tenu sous le slogan: l’«escalade de la lutte pour le retrait de l’occupant (marocain) et imposer la souveraineté totale». En tant que secrétaire général du Polisario, M. Ghali est également président de la République arabe sahraouie (RASD), autoproclamée en 1976. n

