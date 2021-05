Fidèle à son programme de soutien à la recherche universitaire, Mobilis partenaire du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, accompagne l’organisation de la «Semaine Scientifique Nationale 2021», qui se tient du 17 au 20 mai, à la faculté de Médecine, université d’Alger 1 – Benyoucef Benkheda, sous le thème de «La numérisation et ses applications».

Cette importante manifestation scientifique destinée aux étudiants, a pour objectif de vulgariser et de valoriser les recherches doctorales ayant un lien avec le numérique et d’encourager les nouvelles techniques de communications.

De nombreuses activités scientifiques et culturelles portant sur le numérique sont prévues, dont des conférences, des tournois et un concours national de la meilleure thèse de doctorat, intitulée «ma thèse en 180 secondes».

La dernière journée marquera la célébration de la journée nationale de l’étudiant et verra la remise des prix récompensant les participants aux différentes activités organisées tout au long de cet événement.

Mobilis, acteur incontournable dans le paysage des TIC en Algérie, marque sa participation à travers la mise en place d’un stand, offrant à la communauté universitaire, l’opportunité de s’informer sur les dernières offres et solutions adaptées à leurs besoins.

Mobilis fière d’accompagner nos élites de l’université Algérienne, confirme son engagement dans la promotion du savoir et l’encouragement de la recherche scientifique.

