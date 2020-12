Les larges opérations de recherches lancées depuis la nuit de vendredi dernier pour retrouver un randonneur disparu dans la région montagneuse de Dhaya, au sud-ouest de Blida, ont abouti, mercredi, à la découverte du cadavre d’une personne «non identifiée, pour le moment», ont indiqué les services de la protection civile de la wilaya dans un communiqué. Selon le même document, les opérations de recherches lancées, depuis la nuit de vendredi, par la protection civile, en coordination avec des éléments de l’Armée nationale populaire (ANP) et de la gendarmerie nationale, ont abouti à la découverte du cadavre d’une personne non identifiée. «Le cadavre n’a pas été déplacé et son identification est en cours», a-t-on ajouté de même source. A noter que les services de la Protection civile de Blida ont lancé, depuis la nuit de vendredi, les recherches, suite au signalement par les services de la Gendarmerie nationale, de trois randonneurs égarés qui étaient sortis en excursion au lac de Dhaya. Deux parmi les randonneurs égarés ont été retrouvés par des habitants de la région durant la même nuit, tandis que les recherches se poursuivent à ce jour pour retrouver le 3eme parti seul, en quête d’une issue.

