Le 6e Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) se déroulera du 25 septembre au 9 octobre 2022. Cette opération d’une quinzaine de jours intervient après celle de 2008, une période déjà lointaine compte tenu des bouleversements qu’a connus l’Algérie en moins d’une quinzaine d’années. Elle visera la mise à jour des données démographiques et socio-économiques en cours dans le pays et à mettre fin aux estimations approximatives. Elle devra servir à l’ajustement des politiques publiques en fonction des besoins nouveaux que révéleront les résultats statistiques obtenus.

PAR NAZIM BRAHIMI

Le déficit en la matière se fait cruellement sentir dans la gestion des affaires publiques et ils étaient nombreux les managers à pointer du doigt cette «faille» dans la mesure où le recensement permet de fournir des statistiques sur divers indicateurs socio-économiques et culturels de nature à aider les autorités à prendre des décisions conformes à la réalité et donner une impulsion au développement du pays.

Pour les spécialistes de la question démographique et son importance dans la décision publique, le RGPH permet d’avoir une base de données et une batterie d’indicateurs socioéconomiques permettant d’éclairer la décision publique pour une meilleure prise en charge des besoins croissants de la population et l’amélioration du service public.

«Cette opération statistique est indispensable pour faire le point sur la structure de la population, le parc des logements et les mouvements des populations tant à l’intérieur du pays que vers l’extérieur», a expliqué à Reporters Ahmed Mokaddem, démographe, expert statisticien et économiste, estimant que «du point de vue technique, il est nécessaire pour mettre à jour les bases de données en vue des différentes enquêtes par sondage».

Le spécialiste a relevé qu’au sujet de certains événements démographiques, tels que les naissances, les décès, les mariages et les divorces, ils sont appréhendés à travers les statistiques de l’état-civil et les informations du ministère de la Justice, soulignant que ces informations existent au jour le jour et sont publiées chaque année.

«Du point de vue des nouvelles techniques utilisées, c’est la première fois que les recenseurs utiliseront des tablettes informatiques, ce qui va permettre d’obtenir plus rapidement les résultats de base de ce recensement», fait remarquer M. Mokaddem.

Il faut souligner que le président Tebboune a fait de la statistique et du recensement une priorité dès sa prise de fonction à la tête de la magistrature suprême en décembre 2019.

Il a relevé, dans ce sens, le 6 février 2020 à l’occasion de la réunion extraordinaire consacrée à l’approbation du Plan d’action du Gouvernement Djerad I, des «imprécisions dans certains chiffres relatifs au domaine économique, rappelant que «l’économie ne repose pas sur des estimations approximatives mais sur des statistiques exactes».

Ce qui a motivé, ensuite, la demande exprimée au ministre concerné de préparer «immédiatement» un recensement général de la population afin que la politique de la planification nationale soit fondée sur des bases solides, qui permettront de déterminer la consommation nationale quotidienne pour pouvoir adapter notre consommation et nos importations à nos besoins réels. Le président de la République est revenu par la suite à la charge, en janvier 2022, en donnant des instructions à l’effet de «recourir à des technologies modernes et innovantes, fabriquées localement» à l’occasion du Recensement général de la population, qui est désormais lancé.

Les dernières données disponibles sur le nombre d’habitants sont celles de l’ONS. Ce dernier a indiqué que le nombre d’habitants de l’Algérie est passé à 44,6 millions au premier janvier 2021, contre 44,3 millions au premier juillet 2020. Quant au 5e GPRH, il a été effectué, rappelle-t-on, en avril 2008 faisant état d’une population de 34,8 millions d´Algériens résidant en Algérie.

Plus de 52 000 agents recenseurs mobilisés

Pour les besoins de cette opération de recensement, plus de 52 000 agents recenseurs, près de 8 000 agents contrôleurs et 3 000 formateurs seront mobilisés, selon un document de l’Office national des statistiques (ONS).

L’opération vise à collecter les données sur la population et le parc logement dans un délai déterminé moyennant des supports de collecte (via tablettes ou questionnaires en format papier accessoirement), a relevé l’ONS.

Pour ce dernier, le RGPH se déroule simultanément dans tout le territoire national, considérant que l’événement constitue une opération phare dans le système national d’information statistique du pays. Il s’agit d’un inventaire exhaustif de la population et du logement à une date de référence donnée, ainsi que de leurs caractéristiques et qui s’effectue en trois phases (recensement, exécution, exploitation des données). Les données du recensement sont utilisées pour la mise en place, le suivi et l’évaluation des politiques publiques au niveau national et local, la mise à disposition du public d’informations statistiques actualisées dans les domaines socioéconomiques, l’évaluation des progrès accomplis par rapports aux engagements entrepris au niveau international et pour les besoins de recherche, d’études et d’analyses, explique la même source.

Le RGPH distingue quatre catégories de population dont le ménage ordinaire ou collectif, le ménage nomade, la population comptée à part et la population sans domicile fixe.

L’ONS précise que le recensement concerne toutes les personnes qui résident sur le territoire national, y compris les étrangers, présents pendant la date de référence du recensement ou absents temporairement.

Il s’agit de recueillir des informations sociodémographiques et économiques pour chaque membre du ménage (identification des membres du ménage, nuptialité, fécondité des femmes non célibataires, mobilité et migration, éducation et scolarité, utilisation des technologies de l’information et de la communication, difficultés motrices sensorielles et cognitives et activité économique).

Le recensement concerne aussi les décès survenus dans le ménage au cours des 12 derniers mois, ainsi que le départ à l’étranger (émigration) au cours des 5 dernières années.

Le RGPH concerne également toutes les constructions à usage d'habitation et les caractéristiques du parc logement (tous les logements occupés, inoccupés, secondaires, non encore livrés, abandonnés…) et tous les logements à usage professionnel.