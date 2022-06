Dans une déclaration sur la page Facebook du groupe Cevital, le patron du groupe Issad Rebrab annonce son départ en retraite.

“Après plus de 50 années passées au cœur de la vie économique de notre pays et fort du constat de ce qu’est devenu le Groupe Cevital, je peux affirmer que j’ai vécu cette période avec beaucoup de plaisir et de fierté.Aujourd’hui, au terme d’un processus de transition entamé à la fin de l’année 2020, j’ai décidé de quitter l’ensemble de mes fonctions et mandats à la tête du Groupe Cevital”.

Ce départ à la retraite du plus riche des patrons algériens sera effectif à partir du 30 du mois en cours, annonce Rebrab avant d’indiquer que la succession à la tête du groupe sera assurée par son fils Malik. “Le 30 juin 2022, je prendrai ma retraite et passerai le flambeau à Malik Rebrab qui deviendra le nouveau Président-Directeur Général (PDG) du Groupe.”

Diplômé en Management et Finance, précise Issad Rebrab, son successeur “a déjà exercé de hautes fonctions au sein de Cevital qu’il connait parfaitement”.

Et de conclure “cette évolution se fera dans la continuité sur les plans opérationnel et stratégique avec l’ensemble de nos collaborateurs et partenaires”.