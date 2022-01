L’Assemblée populaire nationale (APN) a décidé de reporter, à compter d’hier mardi et jusqu’à nouvel ordre, toutes les activités parlementaires à l’exception des plénières préalablement programmées, compte tenu du rebond des contaminations au Covid-19, indique un communiqué de la Chambre basse du Parlement. «Compte tenu du rebond des contaminations au coronavirus enregistrées ces derniers jours, et dans le cadre de la prise de mesures préventives pour endiguer la propagation du virus, il a été décidé de reporter, à compter du 18 janvier 2022, l’ensemble des activités parlementaires au sein du siège de l’Assemblée jusqu’à nouvel ordre», précise la même source. La décision du report des activités exclut «les plénières préalablement programmées relatives à l’examen du projet de loi définissant l’organisation, la composition, le fonctionnement et les missions de l’Académie algérienne des sciences et technologies (AAST), et du projet de loi modifiant la loi n 20-01 du 30 mars 2020 fixant les missions, la composition et l’organisation du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies (CNRST)». Les séances consacrées aux questions orales sont également maintenues, note le communiqué. Jeudi dernier, le bureau avait décidé de reprendre, les 24 et 25 janvier en cours, les séances plénières consacrées à l’examen et au débat du projet de loi fixant l’organisation, la composition, le fonctionnement et les missions de l’AAST et du projet de loi n 20-01 du 30 mars 2020 fixant les missions, la composition et l’organisation du CNRST». A noter que la séance du 27 janvier 2022

sera consacrée aux questions orales alors que celle du 31 janvier 2022 sera dédiée au vote des deux projets de loi. (APS)

Articles similaires