Le ministère de l’Education nationale a enregistré récemment vingt (20) cas confirmés de covid-19 en milieu scolaire à travers le territoire national, conduisant au réaménagement du calendrier des vacances scolaires d’hiver pour permettre d’intensifier la vaccination des personnels du secteur, a indiqué le directeur des activités culturelles et sportives et de l’action sociale en charge de la santé scolaire au ministère de l’Education nationale, Abdelouahab Khoulalene. «Le ministère a enregistré 20 cas confirmés de covid-19 en milieu scolaire (élèves et personnels) à travers le territoire national, suite à quoi a été décidé un réaménagement du calendrier des vacances scolaires d’hiver (désormais du 9 décembre 2021 au 1er janvier 2022) pour permettre d’intensifier la vaccination du 12 au 16 décembre et de préserver ainsi la santé de tous», a précisé M. Khoulalene. «Les cas de covid-19 ont été enregistrés dans les wilayas de Tébessa, Souk Ahras, Jijel, Bejaïa, Tizi Ouzou, Boumerdes, Oran et Relizane», a fait savoir le responsable. Le réaménagement du calendrier des vacances scolaires d’hiver a été décidé en coordination entre le ministère de l’Education nationale et les hautes autorités du pays, de crainte de voir les écoles se transformer en clusters, a expliqué M. Khoulalene. «Dès dimanche (12 décembre), la vaccination sera intensifiée pour le personnel du secteur à travers 1.433 unités de dépistage et de suivi (UDS) parallèlement à la tenue des conseils de classe et à la saisie des notes sur la plateforme numérique, et ce, dans le respect des gestes barrières», a-t-il souligné. Le ministère de l’Education nationale avait annoncé, mardi, un réaménagement du calendrier des vacances scolaires d’hiver suite à l’enregistrement de cas de covid-19 en milieu scolaire. Elles sont désormais fixées du 9 décembre 2021 au 1er janvier 2022 dans toutes les régions.

Articles similaires