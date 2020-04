Le décret exécutif portant sur le déclassement de périmètres agricoles destinés à la réalisation de logements et d’équipements publics au niveau des wilayas de Blida, Boumerdès, Médéa, Aïn Témouchent et Alger est entériné.

En effet, il a été publié au Journal Officiel numéro 24. Ce déclassement porte sur 14 parcelles de terres agricoles pour la réalisation de logements dans le cadre du programme AADL et équipements publics. On lit sur le JO la superficie globale des parcelles concernées est de 156 ha,19 a et 21 ca, selon ce décret n° 20-98 du 14 avril 2020, signé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

Pour le détail, il s‘agit de trois parcelles au niveau de la wilaya de Blida, situées à Bouarfa, pour la réalisation de 4 000 logements AADL, à Beni Tamou, pour la réalisation de 1 000 logements AADL et à Bouinan pour la réalisation d’une station d’épuration des eaux usées. Dans la wilaya de Médéa, l’opération de déclassement concerne une parcelle dans la commune de Médéa destinée à la réalisation de deux projets de 1 027 logements et de 500 logements de type location-vente (AADL). et une autre dans la commune d’Aïn Témouchent destinée à un projet de 1 600 logements. Dans la wilaya de Boumerdès, l’opération concerne trois parcelles à Boudouaou, Chabet El Ameur et Ouled Heddadj destinées à la réalisation de, respectivement, un collège, un lycée et un groupe scolaire. Quant à la wilaya d’Alger, le déclassement concerne deux parcelles à Mahelma et Zéralda pour la réalisation de logements dans le cadre du Programme AADL, deux parcelles à Birtouta pour la réalisation de projet du même programme et un lycée, ainsi qu’une parcelle à Aïn Taya destinée à un projet d’une école coranique et une mosquée, une parcelle à Saoula pour réaliser le nouveau siège du Commandement des forces de la défense aérienne du territoire, et une autre à Staouéli destinée au projet d’extension du centre de repos familial au profit du ministère de la Défense nationale, selon le même décret.

Notons que ce décret exécutif répond aux besoins exprimés par les wilayas citées plus haut. En effet, ces dernières ayant sollicité le déclassement, à titre exceptionnel, des parcelles de terres agricoles de faible valeur agronomique à l’effet d’accueillir des projets de logements et d’équipements à caractère public.

Il y a lieu de rappeler que depuis 2005 à ce jour, ce sont près de 41 000 ha de terres agricoles qui ont été déclassés. Des opérations chaque fois justifiées par des impératifs extrêmes. Mais le législateur a érigé une barrière à ce processus de déclassement, à savoir que les terres visées soient de très faibles valeurs agricoles. Autre condition, elles ne doivent pas relever des exploitations agricoles collectives ou individuelles, EAC et EAI. Mais toujours est-il qu’en dépit de la rigueur des textes législatifs dans ce domaine et leur stricte application, il a été recensé ici et là des dérives dont la plupart ont été annulées tandis que d’autres ont pu échapper grâce à la complicité des autorités locales ficelant des dossiers de déclassement sur la base d’arguments erronés.

