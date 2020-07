Le divorce entre Gareth Bale et le Real Madrid semble petit à petit s’acter. Turbulent sur le banc de touche lors du match de son équipe contre Alaves, le Gallois s’est encore illustré sur le banc. Cette fois-ci, dans la victoire à Grenade (2-1), il s’est amusé à feinter de regarder la rencontre à travers des jumelles faites de rouleau de papier hygiénique.

Une situation qui pourrait agacer Zinédine Zidane, son coach, même si l’entraîneur français n’a rien laissé paraître en conférence de presse d’après-match : « Je n’ai aucune plainte contre lui et c’est tout. Maintenant nous sommes ici et maintenant nous ne pensons qu’à l’objectif de gagner cette Ligue ». L’objectif est assez clair : remporter le titre, le cas Gareth Bale n’est pour le moment pas prioritaire. Et c’est plutôt bien parti car les Merengues n’ont besoin que d’une victoire, avec 4 points d’avance sur le Barça à deux journées de la fin, pour remporter le championnat.

