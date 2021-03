C’est une véritable malédiction. Eden Hazard (30 ans) cumule les blessures depuis son arrivée au Real Madrid à l’été 2019. Plutôt épargné du temps où il évoluait à Lille ou à Chelsea, le Belge enchaîne les pépins physiques.

Absent des terrains en février, il faisait son retour ce week-end, contre Elche (2-1). Malheureusement, l’ancien Dogue s’est encore blessé… Le club merengue a communiqué ce lundi sur une lésion au psoas. Un nouveau coup dur qui, d’après les premiers indices, laissait entrevoir une absence d’un mois.



Encore une opération ?

Oui, mais voilà, le problème est peut-être plus grave que prévu. Selon Marca, la Casa Blanca songe à une nouvelle intervention chirurgicale à la cheville gauche pour son Diable Rouge. Les services médicaux du club se demandent en effet si tous ses soucis récents ne sont pas liés à cette grave lésion subie la saison passée.

Les chances de le voir passer à nouveau sur le billard semblent même très élevées à en croire les informations du quotidien sportif espagnol. Une opération qui mettrait sans doute un terme à la saison du natif de La Louvière alors qu’un sprint final haletant s’annonce pour le Real en Liga et en Ligue des Champions et que l’Euro se dessine. Décidément, Hazard a la poisse…

Articles similaires