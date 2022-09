L’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, blessé mardi en Ligue des champions contre le Celtic Glasgow (3-0), «n’ira pas en sélection» fin septembre «s’il ne joue pas le derby» contre l’Atlético Madrid dans une semaine, a avancé l’entraîneur du Real Carlo Ancelotti samedi. «Karim ? On verra s’il peut jouer le derby. Ce qui est sûr, c’est que s’il ne joue pas le derby, il n’ira pas en équipe nationale», a indiqué Ancelotti en conférence de presse à la veille du match de Liga contre Majorque dimanche (14h00). «Ce sont des choses qui peuvent arriver. Il a eu un petit souci, mais l’an dernier aussi il avait eu un problème physique en décembre, et on avait su le gérer. Cette année, ce sera la même chose. Sans lui, l’équipe a très bien joué contre le Celtic, surtout en phase offensive», a ajouté Ancelotti. Le technicien italien a précisé que c’est Eden Hazard, comme contre le Celtic, qui occupera la place de l’avant-centre français contre Majorque. «Hazard a très bien joué contre le Celtic. Demain, je vais le faire jouer, j’espère qu’il pourra répéter cela», a-t-il avancé. Ancelotti a toutefois nuancé, précisant que Benzema «n’a pas de remplaçant naturel»: «C’est le meilleur avant-centre du monde et il n’existe pas de remplaçant naturel sur le marché. Mais d’autres joueurs, avec d’autres caractéristiques, peuvent le suppléer». Sorti à la 30e minute du match contre le Celtic, Benzema est victime d’une «lésion au muscle semi-tendineux» et d’une «surcharge musculaire au quadriceps de la jambe droite», selon le communiqué du Real. Il devrait être absent deux à trois semaines.

