Selon les informations de L’Equipe, la piste qui mène Kylian Mbappé au Real Madrid se refroidit. L’attaquant français devrait rester au PSG jusqu’à l’été 2021, à un an du terme de son contrat. Ce n’est un secret pour personne : Kylian Mbappé rêve, un jour, de rejoindre le Real Madrid. Un souhait réciproque, vu que les dirigeants madrilènes lorgnent sur le joyau parisien depuis qu’il a rejoint la capitale, à l’été 2017. Mais selon les informations de L’Equipe, le champion du monde ne devrait pas rejoindre les Merengue lors du prochain mercato estival. Le quotidien affirme que les dirigeants parisiens ne sont pas enclins à céder Mbappé cet été. Une source interne au club parisien aurait même affirmé à L’Equipe que l’attaquant «ne partira pas».

2021, l’été clé

L’Equipe affirme également que le club merengue suit de près les négociations entre le PSG et Kylian Mbappé pour une éventuelle prolongation de contrat. Des négociations qui n’ont, à ce jour pas abouties. Et si l’attaquant venait à ne pas prolonger, il se retrouverait en position de force à l’été 2021, à un an de la fin de son contrat. Le PSG serait alors dos au mur et contraint d’ouvrir des négociations avec le Real Madrid, au risque de laisser son numéro 7 partir libre à partir du mois de janvier 2022. Si le feuilleton Mbappé au PSG ne devrait pas affoler le prochain mercato estival, ce n’est que partie remise.

