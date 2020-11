Marca évoquait hier un possible retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Si le quotidien espagnol estime que cette éventualité n’est pas envisagée à la Maison Blanche, cela en dit surtout long sur les envies du Portugais, qui songe de plus en plus à l’après-Juventus.

Cela semble complètement improbable. Mais Marca veut y croire. Selon le quotidien madrilène, Cristiano Ronaldo envisagerait un retour au Real Madrid. Des preuves de ses désirs ? Sa présence au Clasico où on l’a vu célébrer la victoire madrilène (1-3). Et ses récentes photos avec Sergio Ramos, Luka Modric ou encore Mateo Kovacic. De quoi appuyer la thèse de Marca, selon qui l’ancien Mancunien tâte le terrain car il ne serait pas contre l’idée de faire un nouveau passage au sein de la Maison Blanche un peu plus de deux ans après son transfert retentissant.



Mbappé en priorité

Si cela peut sembler surprenant de voir CR7 songer à un come-back, le Real Madrid ne serait d’ailleurs pas vraiment séduit par cette idée, comme l’avoue Marca. Déjà, le club merengue a d’autres options en tête. Et non des moindres. Pour tourner définitivement la page Ronaldo, les Merengue sont focus notamment sur Kylian Mbappé pour l’été prochain. Pour eux, le champion du monde parisien a les atouts pour être le prochain homme fort du Real. Difficile alors d’imaginer un retour de Ronaldo dans la capitale madrilène, tant sur le plan sportif que financier.

Cette information du journal madrilène, souvent bien informé sur l’international portugais étant donné son long passage à Madrid, apporte cependant quelques indices sur les envies de celui-ci. Comme certaines rumeurs l’ont évoqué ces dernières semaines, CR7 ne serait pas forcément à son aise à la Juventus et penserait à quitter l’Italie. Marca glisse d’ailleurs que les Bianconeri envisageaient certaines économies salariales pour faire face à la crise. Reste à savoir qui pourrait accueillir le quintuple Ballon d’Or et satisfaire ses exigences salariales. n

