Sorti sur blessure contre Elche (2-2), l’attaquant français ne devrait pas être forfait pour le choc face au PSG. En tout cas, la Casa Blanca prie fort pour qu’une mauvaise nouvelle ne tombe pas d’ici là. Car sans Benzema, les Merengues ne sont plus tout à fait les mêmes.

A priori, il n’y a pas le feu au lac. Sorti sur blessure à l’heure de jeu contre Elche (2-2), Karim Benzema (34 ans) a soulevé un vent d’inquiétude au Real Madrid. Touché à la cuisse gauche, l’attaquant français ne souffrirait finalement que d’une contracture. La durée d’indisponibilité de l’international tricolore (94 sélections, 36 buts) n’a toujours pas été officialisée par le club madrilène, mais les derniers échos indiquent que le joueur pourrait être disponible pour le quart de finale de Coupe du Roi contre l’Athletic le 3 février prochain.

Sauf énorme surprise, Karim Benzema sera donc de la partie le 15 février, à l’occasion du huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. En tout cas, ce qui est sûr, c’est que les Merengues prient pour que l’état de santé de leur numéro 9 ne leur réserve pas de mauvaise surprise. Car sans Benzema, le Real Madrid dispose certes de quelques cartouches offensives, mais son visage n’est clairement pas le même.



Jovic et Mariano à la rue

«Sans Benzema, un drame», titrait d’ailleurs AS dans ses colonnes hier. En effet, si l’ancien Lyonnais venait à rater le duel face aux Parisiens, Carlo Ancelotti devrait sans doute lancer Luka Jovic ou Mariano Diaz, pour épauler Vinicius Junior.

Déjà bien embêté avec le rendement catastrophique d’Eden Hazard, le coach italien n’aborderait pas ce choc avec sérénité.

AS rappelle en effet que Jovic, cette saison, c’est 11 apparitions en Liga (toutes comme remplaçant) pour 1 but et 2 passes décisives. En Coupe du Roi, le Serbe compte une réalisation, mais aucune en trois matches de Ligue des Champions. Pire, le quotidien espagnol souligne qu’il n’a tenté aucun tir lors de 9 des 15 derniers matches qu’il a disputés cette saison. Quant à Mariano Diaz, c’est encore pire. Il ne compte que cinq apparitions, toutes compétitions confondues (1 assist). Au final, les deux attaquants réunis, c’est 1 but et 2 passes décisives en 612 minutes de jeu.

Pas difficile donc de comprendre pourquoi la Casa Blanca espère que Benzema sera présent sur la pelouse du Parc des Princes. Car cette saison, Benzebut c’est un statut (provisoire) de Pichichi en championnat (17 buts) et un bilan de 24 réalisations et 13 passes décisives en 28 matches, toutes compétitions confondues. Un rendement XXL auquel s’ajoute celui de Vinicius Junior (15 buts, 11 assists en 31 rencontres, toutes compétitions confondues) qui en font la doublette vedette devenue indispensable au Real Madrid.

