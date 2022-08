Le patron de l’écurie merengue pourrait jouer un sale tour au milieu offensif espagnol dans les prochains jours.

Tout a bien commencé pour le Real Madrid. Certes, le départ de Casemiro est difficile à digérer et va laisser un grand vide dans l’effectif, mais Aurélien Tchouaméni a déjà mis tout le monde d’accord suite à sa prestation contre le Celta Vigo. Avec deux belles victoires en deux journées de Liga, les troupes de Carlo Ancelotti sont sur une dynamique plutôt positive, et des joueurs comme Vinicius Junior, Karim Benzema et Luka Modric sont déjà en jambe. Mais au milieu de tout cet élan de positivité, il y a un homme qui broie du noir. C’est Marco Asensio, dont la situation contractuelle continue de faire parler. Son contrat expire en 2023, et il a déjà refusé une proposition formulée par la direction du Real Madrid. Il a même récemment rejoint l’écurie de Jorge Mendes. En interne, on a peur qu’il fasse tout pour partir gratuitement dans un an, et ainsi pouvoir rejoindre son futur club avec une juteuse prime à la signature.



Pérez en a marre

Et comme l’indique El Confidencial, Florentino Pérez va sévir avec le joueur qui n’a disputé que 8 minutes cette saison. Le président du champion d’Europe et d’Espagne va ainsi transmettre une consigne claire à Carlo Ancelotti : ne plus faire jouer l’international espagnol de 26 ans. Et ce, pour forcer son départ.

Bien qu’il ne soit pas titulaire – Federico Valverde ou Rodrygo étant souvent alignés en tant que milieu droit – le joueur formé à Majorque compte pour le coach italien. Mais Pérez a pris sa décision, et il veut voir Asensio loin du club. Seulement, même si ce dernier venait à accepter de partir, les attentes du Real Madrid risquent d’être un peu élevées. Les Merengues demandent ainsi 50 millions d’euros pour leur joueur. Affaire à suivre…

